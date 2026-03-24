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3000 Series Airfryer 4,2 l
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NA322/00
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (15)
Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?
Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?
Airfryerin (3,2 l ja 4,2 l) lisätarvikeGrillaussarja
Airfryer lisävarusteCompact Party Master -sarja
Philips Airfryerissa näkyy viivoja tai virhekoodi
Philips HomeID -sovellus on sulkeutunut tai kaatunut
Philips Airfryerin kattilan tai korin pinnoite irtoilee
Philips Airfryerista kuuluu ääntä
Omistamani Philips Airfryer ei näy HomeID-sovelluksen laiteluettelossa
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