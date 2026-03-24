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3000 Series Airfryer 7,2 l
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NA341/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Kaikki (15)
Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
Millaisia pakastettuja ranskanperunoita voin valmistaa Philips Airfryerilla?
Tarvitseeko Philips Airfryer esilämmittää?
Airfryer-lisävarusteLeivontasarja XXL
Airfryer lisävarusteGrillaussarja XXL
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritKaksikerroksinen lisävarustesarja
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritAamiaislisävarustesarja
8,3 litran Airfryerin lisävaruste3-in-1-ruoanjakovaruste
8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja
Airfryer lisävarusteLeivontasarja XXL
Philips HomeID -sovellus on sulkeutunut tai kaatunut
Omistamani Philips Airfryer ei näy HomeID-sovelluksen laiteluettelossa
Philips Airfryerista nousee valkoista savua
Philips Airfryerilla valmistettu ruoka ei ole rapeaa tai tulos poikkeaa odotetusta
Philips Airfryer ei toimi tai käynnisty
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