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  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
  • Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa

Airfryer 4000 Series Stacked Dual BasketPäällekkäisillä koreilla varustettu Airfryer

NA462/70

Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa
Päällekkäisillä koreilla varustettu Airfryer-laitteemme valmistaa kaksi kokonaista ateriaa kerralla säästäen samalla tilaa. Ja mikä parasta, ateriat ovat aina herkullisen rapeita ja mehukkaita joka kerta, kiitos pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan.
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Molemmat ruoat täydellisesti valmistettuina ja valmiina samanaikaisesti

Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa

  • Vie 45 % vähemmän tilaa

  • 2 päällekkäistä koria, tuplasti aterioita

  • Rapeaa ja tasaisesti kypsennettyä RapidAir-tekniikalla

  • Valmista 2 ruokaa, jotka valmistuvat samanaikaisesti

Päällekkäinen rakenne vie puolet vähemmän työtasotilaa

Päällekkäinen rakenne vie puolet vähemmän työtasotilaa

Kompakti päällekkäinen Airfryer-kaksoiskorimme tekee herkullisten aterioiden valmistamisesta helppoa ja säästää 45 % työtasotilaa.*

2 päällekkäistä koria, kaksinkertainen kapasiteetti

2 päällekkäistä koria, kaksinkertainen kapasiteetti

Erittäin suuri 10 litran päällekkäinen Airfryer kahdella 5 litran korilla. Perhekokoiseen airfryeriin mahtuu helposti jopa 1,4 kg ranskalaisia, 2 kg vihanneksia tai 24 kanankoipea. Voit myös laittaa kokonaisen 1,2 kg:n kanan kumpaankin 5 litran koriin.

Rapeaa ja tasaisesti kypsennettyä jopa 90 % vähemmällä rasvalla**

Rapeaa ja tasaisesti kypsennettyä jopa 90 % vähemmällä rasvalla**

Nauti täydellisen rapeista ja mureista aterioista pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan ansiosta. Ylhäältä tuleva kuuma ilma kiertää ruoan ympärillä ja takaa tasaisesti kypsennetyt ateriat joka kerta.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna muihin Philips Airfryer -laitteisiin

  2. Verrattuna kotitekoisiin ranskalaisiin, jotka on valmistettu perinteisessä rasvakeittimessä

  3. Sisäinen laboratoriotesti NA46x lohella ja kananrinnalla verrattuna A-luokan uuniin. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan