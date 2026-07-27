Tuplasti aterioita, 45 % vähemmän tilaa

Päällekkäisillä koreilla varustettu Airfryer-laitteemme valmistaa kaksi kokonaista ateriaa kerralla säästäen samalla tilaa. Ja mikä parasta, ateriat ovat aina herkullisen rapeita ja mehukkaita joka kerta, kiitos pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan.