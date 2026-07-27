2 vuoden takuu
NA462/70
Vie 45 % vähemmän tilaa
2 päällekkäistä koria, tuplasti aterioita
Rapeaa ja tasaisesti kypsennettyä RapidAir-tekniikalla
Valmista 2 ruokaa, jotka valmistuvat samanaikaisesti
Kompakti päällekkäinen Airfryer-kaksoiskorimme tekee herkullisten aterioiden valmistamisesta helppoa ja säästää 45 % työtasotilaa.*
Erittäin suuri 10 litran päällekkäinen Airfryer kahdella 5 litran korilla. Perhekokoiseen airfryeriin mahtuu helposti jopa 1,4 kg ranskalaisia, 2 kg vihanneksia tai 24 kanankoipea. Voit myös laittaa kokonaisen 1,2 kg:n kanan kumpaankin 5 litran koriin.
Nauti täydellisen rapeista ja mureista aterioista pystysuuntaisen RapidAir-tekniikan ansiosta. Ylhäältä tuleva kuuma ilma kiertää ruoan ympärillä ja takaa tasaisesti kypsennetyt ateriat joka kerta.
Arviot
Verrattuna muihin Philips Airfryer -laitteisiin
Verrattuna kotitekoisiin ranskalaisiin, jotka on valmistettu perinteisessä rasvakeittimessä
Sisäinen laboratoriotesti NA46x lohella ja kananrinnalla verrattuna A-luokan uuniin. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan