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Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 L Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 L NA543/00

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Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 LPhilips Airfryer 5000 Steam 7,2 L NA543/00

NA543/00

Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 L Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 L NA543/00

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Oppaat

UK Declaration of Conformity

  • PDF tiedosto, 497.4 kB
  • 13 March 2026

NA540 NA541 NA543 Quick Start Guide EU

  • PDF tiedosto, 15.5 MB
  • 13 March 2026

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