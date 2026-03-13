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Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 L Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 L NA543/00
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NA543/00
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UK Declaration of Conformity
NA540 NA541 NA543 Quick Start Guide EU
Kaikki (12)
Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?
Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?
Airfryer-lisävarusteLeivontasarja XXL
8,3 litran Airfryerin lisävaruste3-in-1-ruoanjakovaruste
8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja
Airfryer lisävarusteLeivontasarja XXL
Philips HomeID -sovellus on sulkeutunut tai kaatunut
Philips Airfryerin kattilan tai korin pinnoite irtoilee
Philips Airfryerista kuuluu ääntä
Omistamani Philips Airfryer ei näy HomeID-sovelluksen laiteluettelossa
Philips Airfryerista nousee valkoista savua
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