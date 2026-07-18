TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
  • Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!

Philips Airfryer 5000 Steam 7,2 LPhilips Airfryer 5000 Steam 7,2 L NA543/00

NA543/00

5
| (13) Arviot
Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!
Nauti kaikesta, pehmeistä bao-sämpylöistä rapeaan kanaan ja herkulliseen loheen. Löydä uusia rakenteita Philips Airfryer 5000 -sarjan höyrytoiminnolla varustetulla laitteella.
Näytä kaikki edut

Höyrytä, ilmapaista tai kokeile molempia samanaikaisesti!

Paista, grillaa, leivo... ja höyrytä myös!

  • Höyrytekniikka säilyttää enemmän ravintoaineita

  • Steamfry-toiminto takaa rapean ja mehukkaan täydellisyyden

  • Automaattinen SteamClean-toiminto helpottaa puhdistusta

  • RapidAir Plus -tekniikka takaa tasaisesti kypsennetyt ateriat joka kerta

  • Kätevä tarkastusikkuna

Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi

Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi

Pehmeät mykypastat, mehevät vihannekset ja maukas kala, kaikki valmistettu Airfryerissä höyrytoiminnolla. Se lisää juuri sopivan määrän höyryä tekemättä ruoasta vetistä ja säilyttää jopa 87 % ravintoaineista.****

Rapeaa ulkopuolelta, mehukasta sisältä – Steamfry-toiminnon voima

Rapeaa ulkopuolelta, mehukasta sisältä – Steamfry-toiminnon voima

Nyt saat parhaat puolet molemmista. Ilmapaista ja höyrytä samanaikaisesti saadaksesi kullanruskean rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen. Täydellinen kullanruskeille korvapuusteille, rapeille leiville, mehukkaalle kanalle ja entistä paremmille vihanneksille. Ei enää palamista tai raaaksi jäämistä.******

Helppo puhdistaa

Helppo puhdistaa

Koriin kertynyt rasva pehmenee ja on helpompi poistaa automaattisella SteamClean-toiminnolla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

13

Arviot

4
3
2
1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna perinteisessä rasvakeittimessä paistettuihin ranskanperunoihin

  2. Perustuu Philipsin sisäisiin laboratoriomittauksiin Philips Airfryer -laitteilla; kananrinnan (160 °C ilman esilämmitystä) tai lohifileen (200 °C, ilman esilämmitystä) valmistus verrattuna A-luokan uuniin. Tarkat prosenttiosuudet saattavat vaihdella tuotteittain.

  3. verrattuna Philips Airfryer -laitteisiin RapidAir-tekniikalla

  4. Ulkoisen laboratorion mittaus, perustuu parsakaalin C-vitamiinipitoisuuteen.

  5. Reseptien määrä voi vaihdella maittain

  6. Vertailu perustuu kokonaisen kanan valmistamiseen 80 minuutin ajan käyttäen höyry- ja ilmapaistokypsennystoimintoa vs. ilmapaistokypsennystoimintoa