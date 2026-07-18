2 vuoden takuu
NA543/00
Höyrytekniikka säilyttää enemmän ravintoaineita
Steamfry-toiminto takaa rapean ja mehukkaan täydellisyyden
Automaattinen SteamClean-toiminto helpottaa puhdistusta
RapidAir Plus -tekniikka takaa tasaisesti kypsennetyt ateriat joka kerta
Kätevä tarkastusikkuna
Pehmeät mykypastat, mehevät vihannekset ja maukas kala, kaikki valmistettu Airfryerissä höyrytoiminnolla. Se lisää juuri sopivan määrän höyryä tekemättä ruoasta vetistä ja säilyttää jopa 87 % ravintoaineista.****
Nyt saat parhaat puolet molemmista. Ilmapaista ja höyrytä samanaikaisesti saadaksesi kullanruskean rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen. Täydellinen kullanruskeille korvapuusteille, rapeille leiville, mehukkaalle kanalle ja entistä paremmille vihanneksille. Ei enää palamista tai raaaksi jäämistä.******
Koriin kertynyt rasva pehmenee ja on helpompi poistaa automaattisella SteamClean-toiminnolla.
5.0
5:stä
13
Arviot
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
Osa myynninedistämistä
Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
LorenaS
10/07/2026
Italia
Osa myynninedistämistä
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
GaiaB
30/06/2026
Italia
Osa myynninedistämistä
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Verrattuna perinteisessä rasvakeittimessä paistettuihin ranskanperunoihin
Perustuu Philipsin sisäisiin laboratoriomittauksiin Philips Airfryer -laitteilla; kananrinnan (160 °C ilman esilämmitystä) tai lohifileen (200 °C, ilman esilämmitystä) valmistus verrattuna A-luokan uuniin. Tarkat prosenttiosuudet saattavat vaihdella tuotteittain.
verrattuna Philips Airfryer -laitteisiin RapidAir-tekniikalla
Ulkoisen laboratorion mittaus, perustuu parsakaalin C-vitamiinipitoisuuteen.
Reseptien määrä voi vaihdella maittain
Vertailu perustuu kokonaisen kanan valmistamiseen 80 minuutin ajan käyttäen höyry- ja ilmapaistokypsennystoimintoa vs. ilmapaistokypsennystoimintoa