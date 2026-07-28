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Airfryer5000 Series Dual Basket höyryllä

NA555/00

5
| (12) Arviot
Kolme kypsennystapaa yhdessä
Nyt voit valmistaa eri aineksia erilaisilla kypsennystavoilla likaamatta useaa kattilaa ja pannua. Valitse vain sopivin kypsennystapa: airfry, höyrytys tai niiden yhdistelmä
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Valitse aineksille parhaiten sopiva kypsennystapa

Kolme kypsennystapaa yhdessä

  • Rapeaa ja mehevää, jopa 90 % vähemmän rasvaa

  • Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi

  • Airfry-toiminto ja höyrytys kypsentävät ruoan tasaisesti

  • Höyrypuhdistus hävittää rasvajäämät

Rapea ja tasaisen kypsä lopputulos jopa 90 % vähemmällä rasvalla ¹

Rapea ja tasaisen kypsä lopputulos jopa 90 % vähemmällä rasvalla ¹

RapidAir Plus -teknologia ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma ilma kiertää kypsennettävän ruoan läpi ja ympäri entistä nopeammin. Siten ruoka kypsyy tasaisesti sekä sisältä että pinnalta ja tuloksena on täydellisen herkullinen ateria

Kaksi erikokoista koria sopii kaikille aterioille

Kaksi erikokoista koria sopii kaikille aterioille

9 litran Airfryer kahdella korilla ja höyrytystoiminnolla: 6 litran korissa voi kypsentää pääruokia, ranskanperunoita ja muita suosikkiruokia, ja 3 litran kori sopii lisukkeille ja välipaloille. Laitteeseen mahtuu jopa 1,1 kg ranskalaisia, 1,6 kg kasviksia tai 12 kanankoipea. Suurempaan koriin mahtuu myös jopa kokonainen 1,2 kg kana.

Ajoita ruoat valmistumaan yhtä aikaa

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Synkronoi korien kypsennysajat niin, että ruoat valmistuvat samaan aikaan.

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5.0

5:stä

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Arviot

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1

28/07/2026

Italia

Italia

Due cotture in simultanea

Avevo già la friggitrice ad aria Philips ma senza la cottura a vapore e mi trovavo benissimo, ma questa è una spanna superiore. Cottura omogenea, possibilità di cotture diverse tra cestelli in simultanea e una affidabilità del marchio che non passa di certo inosservata. Assolutamente la migliore in circolazione secondo me! Non ne farete più a meno!

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

12/07/2026

Italia

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Leggerezza nelle pietanze senza rinunciare al gusto

È la scoperta della vita un aiuto fondamentale nella vita quotidiana di una mamma con quattro figli cuoce in maniera simultanea più pietanze e anche in maniera sana con la modalità vapore addio, olio fritto tutto è più leggero ma con il solito gusto super croccante .. 1 vera svolta i tempi di cottura sono diminuiti rispetto a un forno tradizionale o alla cottura in padella, non fa eccessivo rumore! Facile ed intuitiva da utilizzare super approvata ￼

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Un'ottima alleata in cucina

Ho testato a lungo il prodotto prima di recensirlo e, senza troppi giri di parole, posso certamente affermare che è stata un'esperienza molto positiva! La possibilità di cuocere in due modalità contemporaneamente - friggitrice ad aria e vaporiera - è un eccellente valore aggiunto. Potendo diversificare modi e tempi di cottura si possono preparare rapidamente piatti completi. Il tutto senza avere odori di fritto in cucina e nella massima sicurezza. È anche facile da pulire dopo l'utilizzo, soprattutto utilizzando apposite pirofile o carta da forno adatte a questo tipo di elettrodomestico. Le dimensioni non indifferenti sono l'unico difetto: è necessario disporre di adeguato spazio in cucina. In ogni caso, cucina spaziosa permettendo, consiglio questo modello a tutti coloro che non hanno ancora una friggitrice ad aria e anche a coloro che vogliono cambiare in meglio. Grazie Philips e grazie Influenster.

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Arvioitu tuote: Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹ Verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin kotitekoisiin ranskanperunoihin

  2. ² Ulkoinen laboratoriomittaus, perustuu parsakaalin sisältämään C-vitamiiniin

  3. ³ Varmista optimaaliset tulokset käyttämällä suuremman korin höyrypuhdistustoimintoa 15 minuutin ajan jokaisen käyttökerran jälkeen

  4. ⁴ Vertailu perustuu kokonaisen kanan kypsennykseen 80 minuutin ajan höyrytys- ja ilmakypsennystoiminnolla verrattuna pelkkään ilmakypsennykseen

  5. ⁵ Ulkoinen makutesti, jossa 30 Airfryer käyttäjää

  6. ⁶ Sisäinen laboratoriomittaus makkaroiden kypsentämisestä NA55x-mallilla verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan

  7. ⁷ Kanankoipi: jopa 40 % vähemmän rasvaa kuin raakana