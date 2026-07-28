La svolta!!! Questa friggitrice ad aria Philips serie 5000 è davvero fantastica! Cucina in modo impeccabile: i cibi risultano croccanti fuori e ben cotti dentro, usando pochissimo olio (a volte anche senza). La presenza di due scomparti è comodissima, perché permette di preparare contemporaneamente due pietanze diverse, impostando per ciascuna tempi e temperature differenti. È una proporzione che fa risparmiare tantissimo tempo e rende la preparazione dei posti molto più pratica. La vera chicca, però, è la funzione vapore: è eccezionale! Cuocere gli alimenti in modo delicato, mantenendoli morbidi e succosi, e di fatto sostituisce una vaporiera tradizionale! Per chiama una cucina sana come me è davvero un valore aggiunto! Inoltre, vi è la possibilità anche di combinare la funzione vapore con la funzione friggitrice; una novità tutta da scoprire! La consiglio senza alcun dubbio: è versatile, semplice da usare, ben costruita e rende la preparazione dei pasti veloce e divertente, con risultati ottimi!