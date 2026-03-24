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Airfryer 5000 Series Dual Basket höyryllä
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NA555/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (12)
Miksi Philips Airfryer piippaa kesken kypsennyksen?
Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
Millaisia pakastettuja ranskanperunoita voin valmistaa Philips Airfryerilla?
Airfryer-lisävarusteLeivontasarja XXL
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritKaksikerroksinen lisävarustesarja
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritAamiaislisävarustesarja
Airfryerin (3,2 l ja 4,2 l) lisätarvikeGrillaussarja
6,2 litran Airfryerin lisävarusteGrillauslisävarustesarja
Airfryer lisävarusteLeivontasarja XXL
Airfryer lisävarusteCompact Party Master -sarja
Airfryer lisävaruste
Philips Airfryerissa näkyy viivoja tai virhekoodi
Philips HomeID -sovellus on sulkeutunut tai kaatunut
Omistamani Philips Airfryer ei näy HomeID-sovelluksen laiteluettelossa
Philips Airfryerista nousee valkoista savua
Philips Airfryerin kattilan tai korin pinnoite irtoilee
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