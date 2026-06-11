Avaa uusia koostumuksia höyrypaiston voimalla

Höyry ja ilmapaisto toimivat yhdessä tuottaen tuloksia, jotka ylittävät pelkän rapeuden – lukitsevat kosteuden, parantavat mureutta ja luovat koostumuksia, jotka ovat sekä mehukkaita että kullanruskeita, tarjoten sinulle parhaat puolet molemmista. Täydellinen kullanruskealle pizzalle, rapeaksi paistetulle leivälle, mehukkaalle kanalle ja paistelluille vihanneksille Airfryer-höyrytoiminnolla.