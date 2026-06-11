2 vuoden takuu
NA565/02
Vaihda helposti yhdestä Megabasket-korista kahteen koriin
Monipuolinen ilmapaisto. Nyt höyrypaistolla ja höyrytyksellä
Helppo puhdistus automaattisella SteamClean-toiminnolla
Ohjausta ja tukea ilmaisella HomeID-sovelluksella
Oletpa valmistamassa illallista kahdelle tai ruokkimassa koko perhettä, olet aina valmistautunut. Valmista ruokaa kahdessa erillisessä 3 l + 6 l korissa arkikäyttöön tai yhdistä ne yhdeksi valtavaksi noin 10 litran Megabasketiksi tärkeimpiä aterioita varten – riittävän iso 2,5 kg:lle ranskalaisia, 1,9 kg:lle ribsejä tai kokonaiselle kanalle. Höyrypaista, höyrytä tai ilmapaista samanaikaisesti täydellisen koostumuksen saavuttamiseksi joka kerta.
Höyry ja ilmapaisto toimivat yhdessä tuottaen tuloksia, jotka ylittävät pelkän rapeuden – lukitsevat kosteuden, parantavat mureutta ja luovat koostumuksia, jotka ovat sekä mehukkaita että kullanruskeita, tarjoten sinulle parhaat puolet molemmista. Täydellinen kullanruskealle pizzalle, rapeaksi paistetulle leivälle, mehukkaalle kanalle ja paistelluille vihanneksille Airfryer-höyrytoiminnolla.
Höyrytekniikka säilyttää jopa 93 % ravintoaineista* luoden silkkisen pehmeän koostumuksen, joka sulaa suussa. Pehmeistä mykyistä täydellisesti höyrytettyyn loheen, vihanneksiin, jotka pysyvät kirkkaina, ja proteiineihin, jotka säilyvät uskomattoman mehukkaina. Terveellistä ruoanlaittoa, joka maistuu todella hyvältä ja josta ystävät ja perhe pitävät.
5.0
5:stä
2
Arviot
Kokenmetluc
11/06/2026
Nederland
Top
De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.
Arvioitu tuote: Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
Arvioitu tuote: Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
JosephinP
24/03/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Tolles Gerät
Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.
Arvioitu tuote: Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Arvioitu tuote: Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Ulkoisen laboratorion mittaus, perustuu C-vitamiinin säilymiseen verrattuna keittämättömiin parsakaalin kukintoihin.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä höyrypuhdistustoimintoa isossa korissa 15 minuutin ajan jokaisen käytön jälkeen.
Verrattuna perinteisessä rasvakeittimessä valmistettuihin ranskanperunoihin *vs. Philips Airfryer -laitteet Rapid Air -tekniikalla.
Uudelleenlämmitykseen saa käyttää vain lasi-, alumiinifolio-, keramiikka- tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja astioita.
Reseptien määrä voi vaihdella maittain.
Sisäisen laboratorion mittaus NA56x lohella vs. A-luokan uunin käyttö. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan.