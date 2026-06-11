TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
  • Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon

Philips Airfryer 5000 -sarjaPhilips Airfryer 5000 -sarja NA565/02

NA565/02

5
| (2) Arviot
Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon
Megabasket Airfryer mukautuu tarpeisiisi yhdellä erittäin suurella korilla (~10 l) tai kahdella korilla (3 l + 6 l). Höyrypaista, höyrytä tai ilmapaista saadaksesi mehukkaita, mureita ja rapeita tuloksia. Sunnuntaipaisteista värikkäisiin kasviksiin. Täydellisiä perheaterioita joka kerta.
Näytä kaikki edut

Enemmän koostumuksia, uusia makuja, helpompi puhdistaa

Joustava Megabasket höyrypaistoon, höyrytykseen tai ilmapaistoon

  • Vaihda helposti yhdestä Megabasket-korista kahteen koriin

  • Monipuolinen ilmapaisto. Nyt höyrypaistolla ja höyrytyksellä

  • Helppo puhdistus automaattisella SteamClean-toiminnolla

  • Ohjausta ja tukea ilmaisella HomeID-sovelluksella

Joustava kori, joka mukautuu jokaiseen tilanteeseen

Joustava kori, joka mukautuu jokaiseen tilanteeseen

Oletpa valmistamassa illallista kahdelle tai ruokkimassa koko perhettä, olet aina valmistautunut. Valmista ruokaa kahdessa erillisessä 3 l + 6 l korissa arkikäyttöön tai yhdistä ne yhdeksi valtavaksi noin 10 litran Megabasketiksi tärkeimpiä aterioita varten – riittävän iso 2,5 kg:lle ranskalaisia, 1,9 kg:lle ribsejä tai kokonaiselle kanalle. Höyrypaista, höyrytä tai ilmapaista samanaikaisesti täydellisen koostumuksen saavuttamiseksi joka kerta.

Avaa uusia koostumuksia höyrypaiston voimalla

Avaa uusia koostumuksia höyrypaiston voimalla

Höyry ja ilmapaisto toimivat yhdessä tuottaen tuloksia, jotka ylittävät pelkän rapeuden – lukitsevat kosteuden, parantavat mureutta ja luovat koostumuksia, jotka ovat sekä mehukkaita että kullanruskeita, tarjoten sinulle parhaat puolet molemmista. Täydellinen kullanruskealle pizzalle, rapeaksi paistetulle leivälle, mehukkaalle kanalle ja paistelluille vihanneksille Airfryer-höyrytoiminnolla.

Lukitse ravintoaineet höyryllä

Lukitse ravintoaineet höyryllä

Höyrytekniikka säilyttää jopa 93 % ravintoaineista* luoden silkkisen pehmeän koostumuksen, joka sulaa suussa. Pehmeistä mykyistä täydellisesti höyrytettyyn loheen, vihanneksiin, jotka pysyvät kirkkaina, ja proteiineihin, jotka säilyvät uskomattoman mehukkaina. Terveellistä ruoanlaittoa, joka maistuu todella hyvältä ja josta ystävät ja perhe pitävät.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

2

Arviot

4
3
2
1

11/06/2026

Nederland

Nederland

Top

De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.

Arvioitu tuote: Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

Arvioitu tuote: Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

24/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.

Arvioitu tuote: Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

Arvioitu tuote: Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Ulkoisen laboratorion mittaus, perustuu C-vitamiinin säilymiseen verrattuna keittämättömiin parsakaalin kukintoihin.

  2. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä höyrypuhdistustoimintoa isossa korissa 15 minuutin ajan jokaisen käytön jälkeen.

  3. Verrattuna perinteisessä rasvakeittimessä valmistettuihin ranskanperunoihin *vs. Philips Airfryer -laitteet Rapid Air -tekniikalla.

  4. Uudelleenlämmitykseen saa käyttää vain lasi-, alumiinifolio-, keramiikka- tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja astioita.

  5. Reseptien määrä voi vaihdella maittain.

  6. Sisäisen laboratorion mittaus NA56x lohella vs. A-luokan uunin käyttö. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan.