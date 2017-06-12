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  • Ei vedä ihokarvoja
  • Ei vedä ihokarvoja
  • Ei vedä ihokarvoja
  • Ei vedä ihokarvoja
  • Ei vedä ihokarvoja
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  • Ei vedä ihokarvoja
  • Ei vedä ihokarvoja
  • Ei vedä ihokarvoja
  • Ei vedä ihokarvoja

Tuotanto lopetettu

Nose trimmer series 3000Hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

NT3160/10

4.2
| (526) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Ei vedä ihokarvoja
Philips NOSETRIMMER 3000 poistaa häiritsevät nenä-, korva- ja kulmakarvat hellävaraisesti. ProtecTube-tekniikan ja trimmerin tarkasti suunnatun ajokulman avulla poistat ihokarvat nopeasti ja miellyttävästi ilman vetämistä.
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Nenä-, korva- ja kulmakarvojen nopea ja turvallinen trimmaus

Ei vedä ihokarvoja

  • Ei vedä ihokarvoja

  • Suojusjärjestelmä, helppo käyttökulma

  • Täysin pestävä, AA-paristo

  • 2 kulmakarvakampaa, säilytyspussi

Edistyksellinen suojusjärjestelmä – ei vedä ihokarvoja ja ehkäisee naarmut ja haavat

Edistyksellinen suojusjärjestelmä – ei vedä ihokarvoja ja ehkäisee naarmut ja haavat

Mullistavaa ProtecTube-tekniikkaa hyödyntävän terän erittäin ohut verkkosuojus ja suojuksen pyöristetyt kärjet estävät ihoärsytystä. Lisäksi trimmeri on suunniteltu niin, että ihokarvat eivät voi joutua kahden erikseen liikkuvan terän väliin, joten laite ei vedä ihokarvoja.

Korva- ja nenäkarvojen poisto onnistuu helposti

Philipsin nenäkarvatrimmeri on suunniteltu niin, että käyttökulma on täydellinen korva-, nenä- ja kulmakarvojen siistimiseen. Häiritsevien ihokarvojen poisto onnistuu Philipsin nenäkarvatrimmerillä taatusti tehokkaasti.

Erittäin tarkat ja terävät leikkuulovet

Erittäin tarkat ja terävät leikkuulovet

Sekä leikkurissa että suojuksessa on erittäin tarkat ja terävät leikkuulovet, joten ihokarvat leikkautuvat nopeasti ja tarkasti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

526

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

12/06/2017

Suomi

Suomi

Loistava trimmeri!!

Tässä hygieniatrimmeri joka leikkaa näkymättömiin kaikki nekarvat jotka haluat poistaa. Mahtuu hyvin nenä ja korvakäytäviin, juuri minun kädelle suunniteltu!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Nenä- ja kaulakarvojen sekä pulisonkien trimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Nenä- ja kaulakarvojen sekä pulisonkien trimmeri

10/02/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tehokkaasti toimiva tuote

Toimii hyvin ja leiikkaa tarkasti nenäkarvat. Pääsee hyvin hankaliinkin nenänsuun juoppiin. Ei myöskään tee haavoja nenään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Miellyttävä nenä- ja korvakarvatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Miellyttävä nenä- ja korvakarvatrimmeri

10/09/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimiva ja helppokäyttöinen

Siisti tulos, tehokas, kestää paristoilla, helppo puhdistaa hanan alla.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

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