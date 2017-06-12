2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ei vedä ihokarvoja
Suojusjärjestelmä, helppo käyttökulma
Täysin pestävä, AA-paristo
2 kulmakarvakampaa, säilytyspussi
Mullistavaa ProtecTube-tekniikkaa hyödyntävän terän erittäin ohut verkkosuojus ja suojuksen pyöristetyt kärjet estävät ihoärsytystä. Lisäksi trimmeri on suunniteltu niin, että ihokarvat eivät voi joutua kahden erikseen liikkuvan terän väliin, joten laite ei vedä ihokarvoja.
Philipsin nenäkarvatrimmeri on suunniteltu niin, että käyttökulma on täydellinen korva-, nenä- ja kulmakarvojen siistimiseen. Häiritsevien ihokarvojen poisto onnistuu Philipsin nenäkarvatrimmerillä taatusti tehokkaasti.
Sekä leikkurissa että suojuksessa on erittäin tarkat ja terävät leikkuulovet, joten ihokarvat leikkautuvat nopeasti ja tarkasti.
4.2
5:stä
526
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Partapappa
12/06/2017
Suomi
Loistava trimmeri!!
Tässä hygieniatrimmeri joka leikkaa näkymättömiin kaikki nekarvat jotka haluat poistaa. Mahtuu hyvin nenä ja korvakäytäviin, juuri minun kädelle suunniteltu!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Nenä- ja kaulakarvojen sekä pulisonkien trimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Nenä- ja kaulakarvojen sekä pulisonkien trimmeri
Hannu47
10/02/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tehokkaasti toimiva tuote
Toimii hyvin ja leiikkaa tarkasti nenäkarvat. Pääsee hyvin hankaliinkin nenänsuun juoppiin. Ei myöskään tee haavoja nenään.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Miellyttävä nenä- ja korvakarvatrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Miellyttävä nenä- ja korvakarvatrimmeri
stuntti
10/09/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimiva ja helppokäyttöinen
Siisti tulos, tehokas, kestää paristoilla, helppo puhdistaa hanan alla.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri