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  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi

Nose trimmer series 3000Nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

NT3650/16

3.8
| (279) Arviot
Erittäin miellyttävä, ei nyi
Philipsin nenäkarvatrimmeri 3000 siistii nenä-, korva- ja kulmakarvat miellyttävästi. Uusi PrecisionTrim-tekniikka ja teränsuojus on suunniteltu takaamaan helppo ja tehokas siistiminen ilman nykimistä.
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Siisti nenä-, korva- ja kulmakarvat erittäin miellyttävästi

Erittäin miellyttävä, ei nyi

  • Erittäin miellyttävä, ei nyi

  • Teränsuojusjärjestelmä

  • Täysin pestävä, AA-paristo

  • 2 kulmakarvakampaa, säilytyspussi

Siisti nenä-, korva- ja kulmakarvat miellyttävästi

Siisti nenä-, korva- ja kulmakarvat miellyttävästi

Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Varmista ennen käyttöä, että sieraimet ovat puhtaat, työnnä trimmeriä nenään enintään 0,5 cm ja pyöritä sitä hitaasti. Kun siistit korvakarvoja, varmista että korvissa ei ole korvavahaa. Kun siistit kulmakarvoja, työnnä jompikumpi kampa (3 tai 5 mm) uriin ja siisti kulmakarvat painamalla kevyesti karvojen kasvusuuntaa vastaan, jotta saat tasaisen ja haluamasi pituisen tuloksen.

Helppoa ja tarkkaa ajoa ilman viiltoja ja haavoja

Helppoa ja tarkkaa ajoa ilman viiltoja ja haavoja

Nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri on suunniteltu turvallisuus ja käyttömukavuus huomioiden. Teränsuojusjärjestelmä takaa siistin tuloksen ilman nykimistä ja se peittää terät siten, että ne eivät kosketa ihoa.

Vaivatonta trimmausta kaikista kulmista

Vaivatonta trimmausta kaikista kulmista

Innovatiivinen, kaksipuolinen tarkkuustrimmeri leikkaa nopeasti ja vaivatta kaikista kulmista ja suunnista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

279

Arviot

15/07/2023

Norge

Norge

Veldig bra

Gjør en god jobb kommer lett til og er enkel å bruke

Edut

Lett og enkel. Efektiv

Haitat

Ingen så langt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

05/09/2020

Norge

Norge

Tar hårene effektivt uten å kutte deg

Produktet gjør jobben det skal: Kutter hårene effektivt, uten å skade huden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

18/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great compact trimmer

Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .

Arvioitu tuote: Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

Arvioitu tuote: Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

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