Siisti nenä-, korva- ja kulmakarvat miellyttävästi

Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Varmista ennen käyttöä, että sieraimet ovat puhtaat, työnnä trimmeriä nenään enintään 0,5 cm ja pyöritä sitä hitaasti. Kun siistit korvakarvoja, varmista että korvissa ei ole korvavahaa. Kun siistit kulmakarvoja, työnnä jompikumpi kampa (3 tai 5 mm) uriin ja siisti kulmakarvat painamalla kevyesti karvojen kasvusuuntaa vastaan, jotta saat tasaisen ja haluamasi pituisen tuloksen.