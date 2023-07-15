2 vuoden takuu
NT3650/16
Erittäin miellyttävä, ei nyi
Teränsuojusjärjestelmä
Täysin pestävä, AA-paristo
2 kulmakarvakampaa, säilytyspussi
Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Varmista ennen käyttöä, että sieraimet ovat puhtaat, työnnä trimmeriä nenään enintään 0,5 cm ja pyöritä sitä hitaasti. Kun siistit korvakarvoja, varmista että korvissa ei ole korvavahaa. Kun siistit kulmakarvoja, työnnä jompikumpi kampa (3 tai 5 mm) uriin ja siisti kulmakarvat painamalla kevyesti karvojen kasvusuuntaa vastaan, jotta saat tasaisen ja haluamasi pituisen tuloksen.
Nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri on suunniteltu turvallisuus ja käyttömukavuus huomioiden. Teränsuojusjärjestelmä takaa siistin tuloksen ilman nykimistä ja se peittää terät siten, että ne eivät kosketa ihoa.
Innovatiivinen, kaksipuolinen tarkkuustrimmeri leikkaa nopeasti ja vaivatta kaikista kulmista ja suunnista.
3.8
5:stä
279
Arviot
Siler
15/07/2023
Norge
Veldig bra
Gjør en god jobb kommer lett til og er enkel å bruke
Edut
Lett og enkel. Efektiv
Haitat
Ingen så langt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Thoand97
05/09/2020
Norge
Tar hårene effektivt uten å kutte deg
Produktet gjør jobben det skal: Kutter hårene effektivt, uten å skade huden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Cybervault
18/12/2025
United Kingdom
Great compact trimmer
Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .
Arvioitu tuote: Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs
Arvioitu tuote: Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs