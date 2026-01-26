Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Nose trimmer series 5000 Nenä-, korva- ja kulmakarvojen tarkkuustrimmeri
Tuki
NT5650/16
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Käyttöopas
Kaikki (1)
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Nose trimmer Nenäkarvatrimmeri
Nose trimmer series 3000& 5000Pussi
Nose trimmer series 3000& 5000Lyhyt kulmakarvakampa 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Pitkä kulmakarvakampa
Nose trimmer series 5000Tarkkuuskampa 3 mm
Nose trimmer series 5000Tarkkuustrimmeri
ShaversPuhdistusharja
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme