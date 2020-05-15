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  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
  • Turvallinen, nopea ja helppo käyttää

Tuotanto lopetettu

Nose trimmer series 3000vedenkestävä nenäkarvatrimmeri

NT9110/10

4.1
| (296) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Turvallinen, nopea ja helppo käyttää
Philipsin nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri on tehokas ja tarkka mikrotrimmeri nopeaan, turvalliseen ja helppoon karvanpoistoon
Näytä kaikki edut

nenä-, korva- ja kulmakarvoille

Turvallinen, nopea ja helppo käyttää

  • Nenä-, korva- ja kulmakarvat

  • Turvatrimmeri

  • 2 kulmakarvakampaa

Erinomainen käyttökulma takaa käyttömukavuuden

Erinomainen käyttökulma takaa käyttömukavuuden

Suojattu trimmeri ehkäisee naarmuja ja haavoja

Suojattu trimmeri ehkäisee naarmuja ja haavoja

Mullistavan Philips SafeGuard -trimmerin erittäin ohut verkkosuojus leikkaa vain ihokarvat, ei ihoa. Ihokarvat eivät myöskään voi joutua kahden erikseen liikkuvan terän väliin, joten laite ei vedä ihokarvoja.

Pehmeä kädensija takaa tukevan otteen

Pehmeä kädensija takaa tukevan otteen

Pehmeä kuminen kädensija takaa erinomaisen otteen myös märkänä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

296

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

15/05/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Perfekt

Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

06/06/2025

Danmark

Danmark

Bedste maskine

Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

31/01/2012

Danmark

Danmark

Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

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