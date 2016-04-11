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Tuotanto lopetettu

Original-radio

ORT7500/10

3.5

| (97) Arviot

Alkuperäinen radio

Kuin vanhaan hyvään aikaan Original-radiolla. Philipsin vuoden 1955 radiomallin charmi yhdistyy nyt upeaan äänentoistoon tehokkaan bassorefleksikaiutinjärjestelmän ja kristallinkirkkaan DAB+- ja FM-radion ansiosta. Langaton kuuntelukin onnistuu Bluetooth-yhteensopivasta älylaitteesta

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Alkuperäinen radio

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB-latausportti

  • 20 W

Toista musiikkia matkapuhelimesta ja tietokoneesta Bluetooth-tekniikan avulla

Toista musiikkia matkapuhelimesta ja tietokoneesta Bluetooth-tekniikan avulla

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.5

5:stä

97

Arviot

11/04/2016

Danmark

Danmark

Herlig lyd

Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.

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Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio

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Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Ignore the other review

So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.

Edut

Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.

Haitat

To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).

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Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio

Käyttöpäivä 2020-12-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio

Käyttöpäivä 2020-12-21

02/03/2017

Nederland

Nederland

Mooie radio met prima geluid.

Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.

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Arvioitu tuote: ORT7500 Original-radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ORT7500 Original-radio

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