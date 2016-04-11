2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ORT7500/10
Alkuperäinen radio
Kuin vanhaan hyvään aikaan Original-radiolla. Philipsin vuoden 1955 radiomallin charmi yhdistyy nyt upeaan äänentoistoon tehokkaan bassorefleksikaiutinjärjestelmän ja kristallinkirkkaan DAB+- ja FM-radion ansiosta. Langaton kuuntelukin onnistuu Bluetooth-yhteensopivasta älylaitteesta
Bluetooth®
DAB+, FM
USB-latausportti
20 W
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
3.5
5:stä
97
Arviot
Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
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Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio
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Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Edut
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Haitat
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
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Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio
Käyttöpäivä 2020-12-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ORT7500 Original radio
Käyttöpäivä 2020-12-21
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
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Arvioitu tuote: ORT7500 Original-radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ORT7500 Original-radio