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Pet Series Vesiautomaatin suodattimet
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PAW0010/01
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Suodattimemme ansiosta kissan juomavesi on aina puhdasta ja raikasta. Aktiivihiiltä ja ioninvaihtotekniikkaa hyödyntävä suodatin auttaa varmistamaan, että lemmikki juo riittävästi ja että juomavesi on laadukasta.
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