Pet Series

Tarjoa kissallesi luonnonmukaisesti virtaavaa vettä.

Suodattimemme ansiosta kissan juomavesi on aina puhdasta ja raikasta. Aktiivihiiltä ja ioninvaihtotekniikkaa hyödyntävä suodatin auttaa varmistamaan, että lemmikki juo riittävästi ja että juomavesi on laadukasta.