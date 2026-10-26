2 vuoden takuu
PAW0010/01
Tarjoa kissallesi luonnonmukaisesti virtaavaa vettä.
Suodattimemme ansiosta kissan juomavesi on aina puhdasta ja raikasta. Aktiivihiiltä ja ioninvaihtotekniikkaa hyödyntävä suodatin auttaa varmistamaan, että lemmikki juo riittävästi ja että juomavesi on laadukasta.
Puhdas virtaava vesi
Monikerroksinen suodatusjärjestelmä
Helppokäyttöinen
Turvallinen käyttää
Uusi Philips Pet Series -vesiautomaattia varten suunniteltu edistyksellinen suodatin auttaa varmistamaan, että kissa juo riittävästi ja pysyy terveenä
Aktiivihiili ja ioninvaihtotekniikka takaavat, että lemmikin juomavesi on aina puhdasta ja raikasta
Suodatin on vaihdettava säännöllisesti, jotta kissan juomavesi pysyy mahdollisimman raikkaana ja puhtaana. Suosittelemme 30 päivän vaihtoväliä.
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3.5
5:stä
8
Arviot
26/10/2026
Danmark
Det virker bare 👍
Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Safir25
25/10/2026
Danmark
Endelig drikker hun mere
Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.
Edut
Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.
Haitat
Ikke endnu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre
Käyttöpäivä 2026-10-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre
Käyttöpäivä 2026-10-17
Marc93
20/03/2025
Danmark
Pengene værd, virker godt! Censor er fungere som dem skal
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder