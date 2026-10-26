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  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Yksi tuotekuva
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

Pet SeriesVesiautomaatin suodattimet

PAW0010/01

3.5

| (8) Arviot

Tarjoa kissallesi luonnonmukaisesti virtaavaa vettä.

Suodattimemme ansiosta kissan juomavesi on aina puhdasta ja raikasta. Aktiivihiiltä ja ioninvaihtotekniikkaa hyödyntävä suodatin auttaa varmistamaan, että lemmikki juo riittävästi ja että juomavesi on laadukasta.

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Hemmottele lemmikkiäsi.

Tarjoa kissallesi luonnonmukaisesti virtaavaa vettä.

  • Puhdas virtaava vesi

  • Monikerroksinen suodatusjärjestelmä

  • Helppokäyttöinen

  • Turvallinen käyttää

Vesiautomaatin suodattimet

Vesiautomaatin suodattimet

Uusi Philips Pet Series -vesiautomaattia varten suunniteltu edistyksellinen suodatin auttaa varmistamaan, että kissa juo riittävästi ja pysyy terveenä

Monikerroksinen suodatus

Monikerroksinen suodatus

Aktiivihiili ja ioninvaihtotekniikka takaavat, että lemmikin juomavesi on aina puhdasta ja raikasta

Aina tuoretta ja raikasta

Aina tuoretta ja raikasta

Suodatin on vaihdettava säännöllisesti, jotta kissan juomavesi pysyy mahdollisimman raikkaana ja puhtaana. Suosittelemme 30 päivän vaihtoväliä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

8

Arviot

4
3
2

26/10/2026

Danmark

Danmark

Det virker bare 👍

Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

25/10/2026

Danmark

Danmark

Endelig drikker hun mere

Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.

Edut

Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.

Haitat

Ikke endnu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre

Käyttöpäivä 2026-10-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre

Käyttöpäivä 2026-10-17

20/03/2025

Danmark

Danmark

Pengene værd, virker godt! Censor er fungere som dem skal

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

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