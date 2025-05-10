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  • Yksi tuotekuva
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Yksi tuotekuva
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Pet SeriesVesiautomaatti

PAW3210/02

4

| (130) Arviot

Tarjoa kissallesi virtaavaa vettä aivan kuten luonnossa.

3000-sarjan vesiautomaatissa on viiksiystävällinen muotoilu, jonka ansiosta kissa voi juoda ilman epämiellyttäviä tuntemuksia. Monikerroksinen suodatusjärjestelmä suodattaa juomaveden tehokkaasti, ja helposti puhdistettavat osat takaavat hygieenisyyden.

Näytä kaikki edut

Hemmottele lemmikkiäsi.

Tarjoa kissallesi virtaavaa vettä aivan kuten luonnossa.

  • Puhdas virtaava vesi

  • Monikerroksinen suodatusjärjestelmä

  • Helppo puhdistaa

  • Turvallinen käyttää

Huolehtii kissasi nesteytyksestä

Huolehtii kissasi nesteytyksestä

Virtaava vesi vetoaa lemmikkisi alkukantaiseen luontoon ja kannustaa sitä juomaan enemmän.

Puhdas ja raikas vesi

Puhdas ja raikas vesi

Monikerroksisen suodatusjärjestelmän aktiivihiili- ja ioninvaihtotekniikka auttaa pitämään veden puhtaana ja raikkaana.

Turvallinen käyttää

Turvallinen käyttää

Jos vettä on liian vähän, pumppu sammuu ja estää näin laitteen vahingoittumisen.

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Arviot

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4.0

5:stä

130

Arviot

10/05/2025

Suomi

Suomi

Super hyvä vesiautomaatti

Ollut kuukauden käytössä. Loistava vesiautomaatti kahdelle kissalle. Ennen kissat tykkäsivät juoda hanasta suoraa ja yhtenä palvelusväen henkilöistä oli mentävä aina hana aukaisemaan kun jano yllätti. Automaatista on siis iloa myös palvelusväelle. Helppo pitää puhtaana ja vesi vaihtaa.

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Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vesiautomaatti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vesiautomaatti

03/11/2025

Sverige

Sverige

Tyst och funktionell

Min katt älskar den från fösta stund. Tyst och lätt att göra ren och byta filter. Toppenprodukt.

Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

21/01/2025

Sverige

Sverige

Kul grej!

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har i samarbete med influenster fått testa denna vatten automat till mina katter. Den var lätt att installera och få igång. Det finns en app man kan ladda ner och där ser man hur lång tid det är kvar tills man ska byta filter. Ett plus är att den rymmer så pass stor mängd vatten. I början var katterna skeptiska då den startar av rörelse vid automaten så dom blev lite rädda, nu ett par dagar senare är vattenskålen bortplockad och de dricker endast ur denna.

Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän

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