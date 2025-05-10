2 vuoden takuu
PAW3210/02
Tarjoa kissallesi virtaavaa vettä aivan kuten luonnossa.
3000-sarjan vesiautomaatissa on viiksiystävällinen muotoilu, jonka ansiosta kissa voi juoda ilman epämiellyttäviä tuntemuksia. Monikerroksinen suodatusjärjestelmä suodattaa juomaveden tehokkaasti, ja helposti puhdistettavat osat takaavat hygieenisyyden.
Puhdas virtaava vesi
Monikerroksinen suodatusjärjestelmä
Helppo puhdistaa
Turvallinen käyttää
Virtaava vesi vetoaa lemmikkisi alkukantaiseen luontoon ja kannustaa sitä juomaan enemmän.
Monikerroksisen suodatusjärjestelmän aktiivihiili- ja ioninvaihtotekniikka auttaa pitämään veden puhtaana ja raikkaana.
Jos vettä on liian vähän, pumppu sammuu ja estää näin laitteen vahingoittumisen.
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4.0
5:stä
130
Arviot
Tilulii
10/05/2025
Suomi
Super hyvä vesiautomaatti
Ollut kuukauden käytössä. Loistava vesiautomaatti kahdelle kissalle. Ennen kissat tykkäsivät juoda hanasta suoraa ja yhtenä palvelusväen henkilöistä oli mentävä aina hana aukaisemaan kun jano yllätti. Automaatista on siis iloa myös palvelusväelle. Helppo pitää puhtaana ja vesi vaihtaa.
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Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vesiautomaatti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vesiautomaatti
Vattenfontän
03/11/2025
Sverige
Tyst och funktionell
Min katt älskar den från fösta stund. Tyst och lätt att göra ren och byta filter. Toppenprodukt.
Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
louiseb88_4887
21/01/2025
Sverige
Kul grej!
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har i samarbete med influenster fått testa denna vatten automat till mina katter. Den var lätt att installera och få igång. Det finns en app man kan ladda ner och där ser man hur lång tid det är kvar tills man ska byta filter. Ett plus är att den rymmer så pass stor mängd vatten. I början var katterna skeptiska då den startar av rörelse vid automaten så dom blev lite rädda, nu ett par dagar senare är vattenskålen bortplockad och de dricker endast ur denna.
Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän
Arvioitu tuote: Pet Series PAW3210/02 Vattenfontän