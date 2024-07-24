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  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

Pet SeriesRuokinta-automaatin kuivausainepussit

PAW0020/01

Tuoretta ruokaa 12 kuukauden ajan

Huolehdi lemmikistäsi vuorokauden ympäri. Kuivausainepussissa on hajuttomia ja ei-syövyttäviä silikageelirakeita, jotka auttavat pitämään kissan kuivaruoan tuoreena. Silikageeli imee tehokkaasti kosteutta, joten ruoka säilyy tuoreena pidempään.

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Tuoretta ruokaa 12 kuukauden ajan

  • Pitää ruoan tuoreena

  • Hajuttomia ja myrkyttömiä

  • Sisällä silikageeliä

  • Pakkauksessa 12 pussia

Sisällä silikageeliä

Sisällä silikageeliä

Kuivausainepussit sisältävät hajuttomia, myrkyttömiä ja ei-syövyttäviä silikageelirakeita, jotka imevät tehokkaasti kosteutta. Siksi ne pitävät kissan kuivaruoan herkullisena pidempään.

Aina tuoretta ja raikasta

Aina tuoretta ja raikasta

Kuivausainepussi on vaihdettava säännöllisesti, jotta kissan ruoka pysyy mahdollisimman tuoreena. Suosittelemme 30 päivän vaihtoväliä.

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen

Avaa ilmatiivis pakkaus vain silloin, kun tarvitset uuden kuivausainepussin, jotta pussien kuivausteho säilyy. Aseta vuotamattomaksi suunniteltu kuivausainepussi ruokinta-automaatin yläosassa olevaan lokeroon.

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