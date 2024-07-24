Pet Series

2 vuoden takuu
PAW0020/01
Tuoretta ruokaa 12 kuukauden ajan
Huolehdi lemmikistäsi vuorokauden ympäri. Kuivausainepussissa on hajuttomia ja ei-syövyttäviä silikageelirakeita, jotka auttavat pitämään kissan kuivaruoan tuoreena. Silikageeli imee tehokkaasti kosteutta, joten ruoka säilyy tuoreena pidempään.
Pitää ruoan tuoreena
Hajuttomia ja myrkyttömiä
Sisällä silikageeliä
Pakkauksessa 12 pussia
Kuivausainepussit sisältävät hajuttomia, myrkyttömiä ja ei-syövyttäviä silikageelirakeita, jotka imevät tehokkaasti kosteutta. Siksi ne pitävät kissan kuivaruoan herkullisena pidempään.
Kuivausainepussi on vaihdettava säännöllisesti, jotta kissan ruoka pysyy mahdollisimman tuoreena. Suosittelemme 30 päivän vaihtoväliä.
Avaa ilmatiivis pakkaus vain silloin, kun tarvitset uuden kuivausainepussin, jotta pussien kuivausteho säilyy. Aseta vuotamattomaksi suunniteltu kuivausainepussi ruokinta-automaatin yläosassa olevaan lokeroon.
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