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Pet Series Ruokinta-automaatin kuivausainepussit

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Pet SeriesRuokinta-automaatin kuivausainepussit

PAW0020/01

Pet Series Ruokinta-automaatin kuivausainepussit

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Oppaat

Huolehdi lemmikistäsi vuorokauden ympäri. Kuivausainepussissa on hajuttomia ja ei-syövyttäviä silikageelirakeita, jotka auttavat pitämään kissan kuivaruoan tuoreena. Silikageeli imee tehokkaasti kosteutta, joten ruoka säilyy tuoreena pidempään.

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  • 28 April 2026

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