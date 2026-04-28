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Pet Series Ruokinta-automaatin kuivausainepussit
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PAW0020/01
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Huolehdi lemmikistäsi vuorokauden ympäri. Kuivausainepussissa on hajuttomia ja ei-syövyttäviä silikageelirakeita, jotka auttavat pitämään kissan kuivaruoan tuoreena. Silikageeli imee tehokkaasti kosteutta, joten ruoka säilyy tuoreena pidempään.
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