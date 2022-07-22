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PicoPix MaxTV Kannettavat projektorit

Tuotanto lopetettu

Tuki

PicoPix MaxTVKannettavat projektorit

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Kannettavat projektorit

Tuotanto lopetettu

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Ohjelmisto ja ohjaimet

Ohjelmistopäivitys

  • versio: V1.0.56
  • ZIP tiedosto, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Loppukäyttäjien lisenssisopimus

  • versio: 1.0
  • TXT tiedosto, 13.5 kB
  • 23 January 2023

Oppaat

Esite

  • PDF tiedosto, 693.3 kB
  • 18 December 2023

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 5.1 MB
  • 20 December 2022

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