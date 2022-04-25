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Tuotanto lopetettu

PicoPix MaxTVKannettavat projektorit

PPX720/INT

2.9

| (8) Arviot

Xtreme-kirkkaus, Xtreme-ääni ja -kannettavuus

Android-televisiotekniikkaan perustuva PicoPix MaxTV heijastaa kuvia jopa 120 tuuman aidolla Full HD -laadulla. Useat kuvankorjaukset, automaattinen kirkkaus, jopa neljän tunnin akunkesto ja boombox-toiminto saa sinut ihmettelemään, miten olet pärjännyt ilman sitä.

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Xtreme-kirkkaus, Xtreme-ääni ja -kannettavuus

  • 120 tuuman aito Full HD, 1080p

  • Xtreme-ääni ja -kannettavuus

  • Android TV -katselukokemus

  • Bluetooth boombox -toiminto

Älykäs automaattitarkennus

Älykäs automaattitarkennus

Kätevän automaattitarkennuksen ansiosta et enää tarvitse manuaalisia asetuksia. Korkearesoluutioinen kamera ja tekoälyyn perustuva automaattitarkennus takaavat aina selkeät kuvat.

Xtreme-kannettavuus

Xtreme-kannettavuus

Erittäin kompaktissa PicoPix Max TV-projektorissa on kaikki tarvitsemasi. Ota kaikki hyöty irti neljän tunnin akunkestosta projektiotilassa tai kymmenen tunnin akunkestosta Bluetooth-kaiutintilassa. Voit myös ladata kaikki laitteesi varavirtalähteellä USB-C- tai USB-A-liitännällä.

TI DLP -tekniikka / REC709

TI DLP -tekniikka / REC709

Texas Instrument DLP -tekniikka, jota käytetään yhdeksässä kymmenestä elokuvateatterista maailmanlaajuisesti, takaa eloisat kuvat, syvän kontrastin ja kirkkaan kuvan kaikissa olosuhteissa. Saat verrattoman katselukokemuksen eloisilla väreillä, jotka tuottavat täyden REC709-signaalin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.9

5:stä

8

Arviot

2

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Käyttöpäivä 2021-03-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Käyttöpäivä 2021-03-25

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Edut

Better brightness, Android TV, super good speakers

Haitat

a bit bulky

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Käyttöpäivä 2021-10-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Käyttöpäivä 2021-10-08

09/03/2023

France

France

Vahvistettu ostaja

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Edut

Bonne Qualité image et son

Haitat

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Käyttöpäivä 2022-02-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Käyttöpäivä 2022-02-09

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  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV ja muut tuotenimet ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

  2. Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen