2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
PPX720/INT
Xtreme-kirkkaus, Xtreme-ääni ja -kannettavuus
Android-televisiotekniikkaan perustuva PicoPix MaxTV heijastaa kuvia jopa 120 tuuman aidolla Full HD -laadulla. Useat kuvankorjaukset, automaattinen kirkkaus, jopa neljän tunnin akunkesto ja boombox-toiminto saa sinut ihmettelemään, miten olet pärjännyt ilman sitä.
120 tuuman aito Full HD, 1080p
Xtreme-ääni ja -kannettavuus
Android TV -katselukokemus
Bluetooth boombox -toiminto
Kätevän automaattitarkennuksen ansiosta et enää tarvitse manuaalisia asetuksia. Korkearesoluutioinen kamera ja tekoälyyn perustuva automaattitarkennus takaavat aina selkeät kuvat.
Erittäin kompaktissa PicoPix Max TV-projektorissa on kaikki tarvitsemasi. Ota kaikki hyöty irti neljän tunnin akunkestosta projektiotilassa tai kymmenen tunnin akunkestosta Bluetooth-kaiutintilassa. Voit myös ladata kaikki laitteesi varavirtalähteellä USB-C- tai USB-A-liitännällä.
Texas Instrument DLP -tekniikka, jota käytetään yhdeksässä kymmenestä elokuvateatterista maailmanlaajuisesti, takaa eloisat kuvat, syvän kontrastin ja kirkkaan kuvan kaikissa olosuhteissa. Saat verrattoman katselukokemuksen eloisilla väreillä, jotka tuottavat täyden REC709-signaalin.
2.9
5:stä
8
Arviot
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Käyttöpäivä 2021-03-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Käyttöpäivä 2021-03-25
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Edut
Better brightness, Android TV, super good speakers
Haitat
a bit bulky
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Käyttöpäivä 2021-10-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Käyttöpäivä 2021-10-08
Edouard 5
09/03/2023
France
Vahvistettu ostaja
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Edut
Bonne Qualité image et son
Haitat
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Käyttöpäivä 2022-02-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Käyttöpäivä 2022-02-09
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Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen