Xtreme-kirkkaus, Xtreme-ääni ja -kannettavuus

Android-televisiotekniikkaan perustuva PicoPix MaxTV heijastaa kuvia jopa 120 tuuman aidolla Full HD -laadulla. Useat kuvankorjaukset, automaattinen kirkkaus, jopa neljän tunnin akunkesto ja boombox-toiminto saa sinut ihmettelemään, miten olet pärjännyt ilman sitä.