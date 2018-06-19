Etsin pitkään uutta partakonetta jossa oli vielä rajaaja mukana. Löysin tämän mallin jonka mukana tuli myös hygieniatrimmeri. Partakone hiljainen ja tosi tehokas. Hygieniatrimmeri ei ihan vastannut odotuksiani kun se ei tehoa paksumpiin nenäkarvoihin. Jos etsii uutta partakonetta niin tarkkana että koneessa on mukana perinteinen rajaaja jos sitä tarvitsee.