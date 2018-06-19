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  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
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  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos
  • Todella tarkka ajotulos

Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähköparranajokone

PT710/16

4.1
| (1249) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Todella tarkka ajotulos
Uusi Philips PowerTouch -sähköparranajokone tekee aamurutiinistasi tehokkaamman. Täysin pestävässä parranajokoneessa on Super Lift&Cut -ajoteho ja enemmän ajominuutteja. Näiden ominaisuuksien ansioista aamurutiinistasi tulee paljon nopeampi.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Todella tarkka ajotulos

  • Super Lift&Cut

  • Joustavat ajopäät

Jatkuvaa tehoa johdollisella käytöllä

Jatkuvaa tehoa johdollisella käytöllä

Johdollinen käyttö takaa aina luotettavan parranajon

Super Lift & Cut -järjestelmä takaa miellyttävän tarkan parranajon

Super Lift & Cut -järjestelmä takaa miellyttävän tarkan parranajon

Sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Vastaa kosketukseen dynaamisesti ja myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Vastaa kosketukseen dynaamisesti ja myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Sähköparranajokone myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

1249

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

19/06/2018

Suomi

Suomi

Toimii kuin junan vessa.

Partaone on juuri sellainen kuin odotinkin, toimii niinkuin Philips, hienosti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone

10/08/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Perinteinen normaalit toiminnot omaava tuote

Etsin pitkään uutta partakonetta jossa oli vielä rajaaja mukana. Löysin tämän mallin jonka mukana tuli myös hygieniatrimmeri. Partakone hiljainen ja tosi tehokas. Hygieniatrimmeri ei ihan vastannut odotuksiani kun se ei tehoa paksumpiin nenäkarvoihin. Jos etsii uutta partakonetta niin tarkkana että koneessa on mukana perinteinen rajaaja jos sitä tarvitsee.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone

10/08/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.

Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 