Olen käyttänyt lähes aina philipsin partakoneita. Nyt edellsien teräsetti oli lopussa ja saman hintaan sain uuden koneen niin päädyin siihen, leikkaa hyvin, voi puhdistaa hanan alla, lataus nopsaa, ja jokapäiväisessä käytössä ei tarvitse ladata kuin runsaan 2 vk välein.