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Tuotanto lopetettu
Joustavat ajopäät, DualPrecision
1 h latauksella 50 min käyttöaikaa
Ylösnouseva rajain
DualPrecision-ajopäät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.
Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.
Ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen terä leikkaa sen tarkasti ihon pinnassa. Saat täysin sileän lopputuloksen.
4.2
5:stä
499
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
tipa
26/01/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
hyvä
ostin miehelleni lahjaksi ja hän sanoi ettei ole koskaan ollut näin hyvää konetta lähtee hyvin ja tulee niin pehmyt jälki.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Sähköparranajokone
Kaj78
22/11/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Helppokäyttöinen
Mukava käyttää ja ajaa parran kunnolla ja on mielyttävä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Sähköparranajokone
Ekke
30/08/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hinta laatusuhde kohdallaan
Olen käyttänyt lähes aina philipsin partakoneita. Nyt edellsien teräsetti oli lopussa ja saman hintaan sain uuden koneen niin päädyin siihen, leikkaa hyvin, voi puhdistaa hanan alla, lataus nopsaa, ja jokapäiväisessä käytössä ei tarvitse ladata kuin runsaan 2 vk välein.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Sähköparranajokone
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.