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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack

Tuotanto lopetettu

Shaver series 5000 PowerTouchsähköparranajokone

PT925/19

4.1
| (56) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
TripleTrack
PowerTouch tuo tehoa aamuusi. Yhdellä latauksella saat nyt entistä enemmän käyttöaikaa, ja täysin pestävät ajopäät ja TripleTrack-terät nopeuttavat parranajoasi. PowerTouch antaa potkua aamurutiineihisi.
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Ajele 50 % enemmän jokaisella vedolla

TripleTrack

  • Kääntyvät TripleTrack-ajopäät

  • 1 h latauksella 60 min käyttöaikaa

  • Ylösnouseva rajain

  • Latausteline ja pussi

TripleTrack-terät leikkaavat 50 % enemmän kerrallaan

TripleTrack-terät leikkaavat 50 % enemmän kerrallaan

TripleTrack-ajopäiden kolme terää leikkaavat 50 % enemmän kerrallaan. DualPrecision-terien ansiosta voit ajaa sekä pitkiä partakarvoja että lyhyttä parransänkeä.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Ajopäät mukailevat kasvojen muotoja ja pysyvät kosketuksessa ihoon. Parranajo on nopeaa ja miellyttävää.

DualPrecision-ajopäät leikkaavat pitkät partakarvat ja lyhyen parransängen

DualPrecision-ajopäät leikkaavat pitkät partakarvat ja lyhyen parransängen

DualPrecision-ajopäät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

56

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

11/02/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Trevlig bekantskap

Jag har nu haft min nya rakapparat i tre månader och är mycket nöjd. På en rakning per dag verkar batteriet klara sig utan laddning i 3-4 veckor. Skäret är bra och effektivt och gör att man verkligen ser nyrakad ut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver

28/01/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Helnöjd :)

Helnöjd med produkten som verkligen gör sitt jobb:)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

05/06/2021

Nederland

Nederland

Fijn scheerapparaat met trimmer

Heb een kleine 10 jaar plezier gehad van dit apparaat. Helaas i.v.m. slijtage van het kunststoffen onderdeel dat de koppen op zijn plaats moest houden, afstand moeten doen.

Edut

zie revieuw

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.