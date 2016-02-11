2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kääntyvät TripleTrack-ajopäät
1 h latauksella 60 min käyttöaikaa
Ylösnouseva rajain
Latausteline ja pussi
TripleTrack-ajopäiden kolme terää leikkaavat 50 % enemmän kerrallaan. DualPrecision-terien ansiosta voit ajaa sekä pitkiä partakarvoja että lyhyttä parransänkeä.
Ajopäät mukailevat kasvojen muotoja ja pysyvät kosketuksessa ihoon. Parranajo on nopeaa ja miellyttävää.
DualPrecision-ajopäät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.
4.1
5:stä
56
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Bearsm53
11/02/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Trevlig bekantskap
Jag har nu haft min nya rakapparat i tre månader och är mycket nöjd. På en rakning per dag verkar batteriet klara sig utan laddning i 3-4 veckor. Skäret är bra och effektivt och gör att man verkligen ser nyrakad ut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Micke
28/01/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Helnöjd :)
Helnöjd med produkten som verkligen gör sitt jobb:)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
A3jaan
05/06/2021
Nederland
Fijn scheerapparaat met trimmer
Heb een kleine 10 jaar plezier gehad van dit apparaat. Helaas i.v.m. slijtage van het kunststoffen onderdeel dat de koppen op zijn plaats moest houden, afstand moeten doen.
Edut
zie revieuw
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver