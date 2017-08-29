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  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua

OneBlade2 x SkinProtect-terä

QP229/50

4
| (183) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta
Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
SkinProtect-terä suojaa esimerkiksi kainaloiden ja intiimialueiden herkkää ihoa ärtymiseltä.
Näytä kaikki edut
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

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Ajele ja trimmaa ihon lisäsuojauksella

Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua

  • Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua

  • 2 x vaihtoterä

  • Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin

  • Terä kestää jopa 4 kuukautta*

Suojaa herkille alueille

Suojaa herkille alueille

SkinProtect-terä suojaa esimerkiksi kainaloiden ja intiimialueiden herkkää ihoa ärtymiseltä.

Ajele helposti molempiin suuntiin

Ajele helposti molempiin suuntiin

Kaksipuolisella terällä voi ajella molempiin suuntiin myös hankalia alueita, luoda virtaviivaisia linjoja ja muotoilla tarkasti.

Terät kestävät jopa 4 kuukautta*

Terät kestävät jopa 4 kuukautta*

Lujat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät on suunniteltu kestämään. Parhaan lopputuloksen saat vaihtamalla terän 4 kuukauden välein*. Terän vaihtaminen on helppoa ja vaivatonta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

183

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

29/08/2017

Suomi

Suomi

oikea suunta

Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade

02/11/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Edut

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Haitat

Ej upptäckt några ännu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Edut

Kan allt i stort sett.

Haitat

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.

  2. Kierrätyspaperipakkaus