2 vuoden takuu
Helppoa ja ihoystävällistä intiimialueiden ajelua
2 x vaihtoterä
Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin
Terä kestää jopa 4 kuukautta*
SkinProtect-terä suojaa esimerkiksi kainaloiden ja intiimialueiden herkkää ihoa ärtymiseltä.
Kaksipuolisella terällä voi ajella molempiin suuntiin myös hankalia alueita, luoda virtaviivaisia linjoja ja muotoilla tarkasti.
Lujat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät on suunniteltu kestämään. Parhaan lopputuloksen saat vaihtamalla terän 4 kuukauden välein*. Terän vaihtaminen on helppoa ja vaivatonta.
4.0
5:stä
183
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
jahome
29/08/2017
Suomi
oikea suunta
Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Skäggig
02/11/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Skarp och lättanvänd
En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning
Edut
Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent
Haitat
Ej upptäckt några ännu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Niklasskelleftea
03/08/2022
Sverige
"hela paketet"
Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .
Edut
Kan allt i stort sett.
Haitat
Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.
Kierrätyspaperipakkaus