Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.