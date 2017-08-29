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  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
  • Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat

Tuotanto lopetettu

OneBlade4 vaihtoterää

QP240/50

4
| (183) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta
Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat
Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa ja tekee siitä miellyttävää. Parranajotekniikka hyödyntää nopeasti liikkuvaa leikkuuosaa, joka soveltuu kaikenpituisten karvojen leikkaamiseen.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

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4-pakkaus

Trimmaa, rajaa ja ajele pitkätkin partakarvat

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Original-sarja

  • Sopii kaikkiin OneBlade-malleihin

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen.

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.

Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin

Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin

Sopii seuraaviin: OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ja OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Käyttöä kestävä terä

Käyttöä kestävä terä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kestävä terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen. Kun näkyviin tulee teränvaihtoilmaisin eli poistokuvake, terän suorituskyky ei ehkä ole enää optimaalinen ja on aika harkita terän vaihtamista täydellisen parranajotuloksen varmistamiseksi.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

183

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

29/08/2017

Suomi

Suomi

oikea suunta

Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade

02/11/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Edut

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Haitat

Ej upptäckt några ännu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Edut

Kan allt i stort sett.

Haitat

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.