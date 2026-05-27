Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
Kaikki sarjat
OneBlade 360 Face
Tuki
QP2734/30
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Käyttöopas
Kaikki (2)
Voiko Philips OneBladen ladata millä tahansa USB-sovittimella?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
OneBlade 360 & ProSuojus
USB-kaapeli
OneBlade 360, OneBlade Pro Säädettävä ohjauskampa parralle 1–5 mm
HQ87-USB-sovitin
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme