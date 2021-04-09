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Tuotanto lopetettu
Trimmaa, rajaa ja ajele
Original-sarja
Sopii kaikkiin OneBlade-malleihin
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen.
Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kestävä terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen. Kun näkyviin tulee teränvaihtoilmaisin eli poistokuvake, terän suorituskyky ei ehkä ole enää optimaalinen ja on aika harkita terän vaihtamista täydellisen parranajotuloksen varmistamiseksi.
Sopii seuraaviin: OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ja OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
4.3
5:stä
221
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Pirretin
09/04/2021
Suomi
Hyvä
Vaihtopäitä eri tilanteisiin. Parempi kädessä kuin vanha keltainen. Pussukka säilytykseen hyvä. Akun kesto pitkä. Ainoa miinus ettei virtanappi osu oikein käteen.
Edut
Eripäät ja latauksen tason näyttö
Haitat
Virtanappi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä
Tiltti
01/04/2021
Suomi
Loistava innovaatio
Todella kätevä ja helppo käyttöinen. Suosittelen ehdottomasti ystävilleni
Edut
Helppokäyttöisyys
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä
Miuksi
28/03/2021
Suomi
Laatu terät
Laadukkaat ja kestävät terät. Vartalo terällä hoituu myös intiimialueet näppärästi
Edut
Kestävät
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.