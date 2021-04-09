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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele

Tuotanto lopetettu

OneBlade1 vaihtoterä

QP610/50

4.3
| (221) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Trimmaa, rajaa ja ajele
Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa ja tekee siitä miellyttävää. Parranajotekniikka hyödyntää nopeasti liikkuvaa leikkuuosaa (jopa 12 000 liikettä minuutissa), joka soveltuu kaikenpituisten karvojen leikkaamiseen.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

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Pitkätkin partakarvat

Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Original-sarja

  • Sopii kaikkiin OneBlade-malleihin

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen.

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.

Käyttöä kestävä terä

Käyttöä kestävä terä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kestävä terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen. Kun näkyviin tulee teränvaihtoilmaisin eli poistokuvake, terän suorituskyky ei ehkä ole enää optimaalinen ja on aika harkita terän vaihtamista täydellisen parranajotuloksen varmistamiseksi.

Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin

Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin

Sopii seuraaviin: OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ja OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

221

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

09/04/2021

Suomi

Suomi

Hyvä

Vaihtopäitä eri tilanteisiin. Parempi kädessä kuin vanha keltainen. Pussukka säilytykseen hyvä. Akun kesto pitkä. Ainoa miinus ettei virtanappi osu oikein käteen.

Edut

Eripäät ja latauksen tason näyttö

Haitat

Virtanappi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä

01/04/2021

Suomi

Suomi

Loistava innovaatio

Todella kätevä ja helppo käyttöinen. Suosittelen ehdottomasti ystävilleni

Edut

Helppokäyttöisyys

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä

28/03/2021

Suomi

Suomi

Laatu terät

Laadukkaat ja kestävät terät. Vartalo terällä hoituu myös intiimialueet näppärästi

Edut

Kestävät

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP620/50 Vaihtoterä

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.