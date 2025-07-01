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OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
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OneBlade 1 vaihtoterä
Tuotanto lopetettu
Tuki
QP610/50
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Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten lisäosat kiinnitetään Philips OneBlade -parranajokoneeseen?
Miten Philips OneBlade -parranajokoneella ajetaan viikset tai parta?
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