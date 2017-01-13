Jeg har hatt maskinen noen år nå, og er i ferd med å skifte skjærehoder ennå en gang. Fortsatt er maskinen topp når det gjelder batteri-varighet og oppladingstid. Den er meget brukervennlig, og klarer alle de oppgavene man med rimelighet kan gi en barbermaskin. Hårtrimmeren er til og med brukbar til å kutte hår i ørene! I årenes løp har jeg hatt flere maskiner. Fra min første Philips på 1960-tallet og oppover. Jeg har hatt Wilfa og Braun, men vender stadig tilbake til Philips. Min RQ 1050/16 er den beste maskinen jeg har hatt, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kunne vært laget bedre!