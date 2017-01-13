2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ1050/18
Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa täydellisen ihokosketuksen myös kaulan kaarevilla ihoalueilla.
Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Palkinnot
4.1
5:stä
55
Arviot
R071
13/01/2017
Norge
Den beste maskinen jeg har hatt - fra 1960-årene og til 2017!
Jeg har hatt maskinen noen år nå, og er i ferd med å skifte skjærehoder ennå en gang. Fortsatt er maskinen topp når det gjelder batteri-varighet og oppladingstid. Den er meget brukervennlig, og klarer alle de oppgavene man med rimelighet kan gi en barbermaskin. Hårtrimmeren er til og med brukbar til å kutte hår i ørene! I årenes løp har jeg hatt flere maskiner. Fra min første Philips på 1960-tallet og oppover. Jeg har hatt Wilfa og Braun, men vender stadig tilbake til Philips. Min RQ 1050/16 er den beste maskinen jeg har hatt, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kunne vært laget bedre!
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin
Naranp
01/09/2025
United Kingdom
Phillips artic shaver
The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years
Edut
Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi
Haitat
The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/17 Electric shaver
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/17 Electric shaver
Paul167
31/03/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Better than wet!
I have tried for years to get a shave as close as a wet shave from an electric/battery device. Until I bought this one I never thought it to be possible, now I know better. This shaver is quiet, comfortable to use and achieves excellent results in wet or dry modes. I prefer dry mode, it's more convenient. This truly is the best shaver I have ever owned. Well done Philips !
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Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/18 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/18 Electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.