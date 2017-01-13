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  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
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  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
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  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.
  • Paras parranajokone maailman ykköseltä.

Tuotanto lopetettu

arcitecSähkökäyttöinen parranajokone

RQ1050/18

4.1
| (55) Arviot

1 palkinto

Paras parranajokone maailman ykköseltä.
Philips RQ1050 arcitec -parranajokone soveltuu erinomaisesti miehille, jotka haluavat vain parasta. Sen Flex & Pivot -tekniikka ja Triple Track -teräyksiköt takaavat erinomaisen ajotuloksen myös kaulan alueella.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta

Paras parranajokone maailman ykköseltä.

Flex & Pivot -tekniikka seuraa kasvojen muotoa

Flex & Pivot -tekniikka seuraa kasvojen muotoa

Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa täydellisen ihokosketuksen myös kaulan kaarevilla ihoalueilla.

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

55

Arviot

13/01/2017

Norge

Norge

Den beste maskinen jeg har hatt - fra 1960-årene og til 2017!

Jeg har hatt maskinen noen år nå, og er i ferd med å skifte skjærehoder ennå en gang. Fortsatt er maskinen topp når det gjelder batteri-varighet og oppladingstid. Den er meget brukervennlig, og klarer alle de oppgavene man med rimelighet kan gi en barbermaskin. Hårtrimmeren er til og med brukbar til å kutte hår i ørene! I årenes løp har jeg hatt flere maskiner. Fra min første Philips på 1960-tallet og oppover. Jeg har hatt Wilfa og Braun, men vender stadig tilbake til Philips. Min RQ 1050/16 er den beste maskinen jeg har hatt, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kunne vært laget bedre!

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Arvioitu tuote: arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1050 Elektrisk barbermaskin

01/09/2025

United Kingdom

United Kingdom

Phillips artic shaver

The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years

Edut

Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi

Haitat

The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/17 Electric shaver

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Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/17 Electric shaver

31/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Better than wet!

I have tried for years to get a shave as close as a wet shave from an electric/battery device. Until I bought this one I never thought it to be possible, now I know better. This shaver is quiet, comfortable to use and achieves excellent results in wet or dry modes. I prefer dry mode, it's more convenient. This truly is the best shaver I have ever owned. Well done Philips !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/18 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: arcitec RQ1050/18 Electric shaver

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 