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Tuotanto lopetettu
DualPrecision ja GyroFlex2D
1 h latauksella 50 min käyttöaikaa
Tarkkuustrimmeri
GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.
DualPrecision-ajopäissä on aukot normaaleja partakarvoja varten ja lisäaukot lyhyintäkin sänkeä varten.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
3.9
5:stä
246
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
monsterp
20/09/2018
United Kingdom
Great value wet or dry shaving
I've had mine over 2 years and just replaced the blades. This is a great product and I still only charge it about once a month, despite a 5-10 minute shave daily. Well worth it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Kamiljp
23/02/2018
United Kingdom
Great razor. My Best choice.
A great razor for both red and hair. Great battery durability. And above all, a nice look
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Spudy
08/11/2015
United Kingdom
Delight
Gone back to Philips after using a well known competitor, Philips wins hands down! Expected some soreness for the first few shaves & was pleasently suprised by lack of it, closest shave ive had for a few years, I use it with shaving gel due to sensitive skin & cant fault it! Worth every penny.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.