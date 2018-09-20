Très bon rasoir. Simple d'utilisation. Le nettoyage des têtes est facile. Je le possède depuis plusieurs années et jamais eu besoin de changer les têtes. Parmi ses qualités je retiendrai le fait qu'il est relativement silencieux. De plus, son rechargement est rapide est la batterie tient plusieurs mois. Son point faible est la partie où l'on appuie pour démarrer, le plastique s'est déchiré et l'accessoire pour entretenir la barbe ou les "pâtes" à casser au niveau du col rond qui sert à le fixer. En conclusion : c'est le rasoir qui m'est tenu le plus longtemps. Il est agréable à utiliser et même si certaines partie se fragilisent, cela reste une usure normal pour un produit utilisé au quotidien. Je recommande ce modèle et la marque Philips en général. C'est un gage de qualité.