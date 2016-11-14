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  • Pehmeä kosketus, sileä iho
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  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
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  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho
  • Pehmeä kosketus, sileä iho

Tuotanto lopetettu

Shaver series 7000 SensoTouchSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

RQ1175/16

4
| (254) Arviot
Pehmeä kosketus, sileä iho
Philips SHAVER Series 7000 -malliston parranajokoneilla ajo on pehmeää ja sileää. GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja sen DualPrecision-terät leikkaavat jopa lyhyen sängen."
Näytä kaikki edut
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Pehmeä kosketus, sileä iho

  • DualPrecision ja GyroFlex2D

  • 1 h latauksella 50 min käyttöaikaa

  • Partatrimmeri ja säilytyspussi

Lovet ja aukot leikkaavat lyhyimmätkin karvat

Lovet ja aukot leikkaavat lyhyimmätkin karvat

DualPrecision-terät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.

Super Lift and Cut -terät nostavat partakarvoja ja leikkaavat ne tarkasti

Super Lift and Cut -terät nostavat partakarvoja ja leikkaavat ne tarkasti

Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

2-suuntaiset joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja

2-suuntaiset joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

254

Arviot

14/11/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

En mycket bra rakapparat.

Den är mycket lätt att använda, både vid torr rakning och våt rakning. Laddar fort och lätt att göra ren.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning

15/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Best shaver I have ever had

I have been using electric shavers for more than 30 years. My newly acquired series 7000 shaver gives me the closest shave I have ever had from an electric shaver. Also it now takes me half the time to shave. A brilliant product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver

06/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Only place to guarantee genuine item and price was fair.

Easy to order on Philips website. Delivered quickly and well packaged. Easiest way to guarantee genuine product as there are too many websites trying to supply non-Philips shaver heads under the pretence of being the real McCoy. Price was reasonable compared to over sites but it was still a little bit expensive. Can't expect to get a good quality item for a low price in this day and age so "pay the lady". :-)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 