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Tuotanto lopetettu
RQ1175/16
DualPrecision ja GyroFlex2D
1 h latauksella 50 min käyttöaikaa
Partatrimmeri ja säilytyspussi
DualPrecision-terät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.
4.0
5:stä
254
Arviot
Jonte06
14/11/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
En mycket bra rakapparat.
Den är mycket lätt att använda, både vid torr rakning och våt rakning. Laddar fort och lätt att göra ren.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning
PeterFM
15/08/2019
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Best shaver I have ever had
I have been using electric shavers for more than 30 years. My newly acquired series 7000 shaver gives me the closest shave I have ever had from an electric shaver. Also it now takes me half the time to shave. A brilliant product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Dreddnaught
06/05/2018
United Kingdom
Only place to guarantee genuine item and price was fair.
Easy to order on Philips website. Delivered quickly and well packaged. Easiest way to guarantee genuine product as there are too many websites trying to supply non-Philips shaver heads under the pretence of being the real McCoy. Price was reasonable compared to over sites but it was still a little bit expensive. Can't expect to get a good quality item for a low price in this day and age so "pay the lady". :-)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.