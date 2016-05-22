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Tuotanto lopetettu
RQ1180/16
DualPrecision ja GyroFlex2D
1 h latauksella 50 min käyttöaikaa
Tarkkuustrimmeri ja säilytyspussi
DualPrecision-terät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.
3.9
5:stä
182
Arviot
Bigge
22/05/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Utmärkta funktioner
Rakar väl. Rakar bekvämt och utan att det känns i huden. Går ganska tyst. Snabb och enkel laddning.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Sena
08/10/2018
United Kingdom
Powerful soft noise shaver
Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Milanoman2810
14/03/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Nice unit
Works very well and gives a good clean shave Charge last a good time also
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.