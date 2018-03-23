Detta blir min tredje Philishave och första med GyroFlex-funktionen, vilket faktiskt fungerar. Rakapparaten sitter bekvämt i handen medan den naturligt följer ansiktskonturerna. Den ger en nära och behaglig rakning (tack vare UltraTrack-rakhuvudena) som ger ett utmärkt resultat utan hudirritation. Den medföljande laddstationen är mycket praktiskt och framför allt snygg. Aquatec funktionen gör att du även kan raka under vatten. Prissättningen är lite högre, men den känns som en premiumprodukt och känns som en fullt rimlig investering då jag använt mina tidigare Philishaves under mer än 10 år var. Så slår man ut priset över år så är den ett riktigt kap. Rekommenderas varmt.