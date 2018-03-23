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Tuotanto lopetettu

Shaver series 9000 SensoTouchSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

RQ1260/21

4.4

| (237) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

Täydellinen parranajo

Toistaiseksi monipuolisin Philips SensoTouch 3D RQ1260 -parranajokone tarjoaa täydellisen parranajokokemuksen. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan vain muutamalla vedolla.

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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

GyroFleX 3D -järjestelmällä

Täydellinen parranajo

  • UltraTrack ja GyroFlex 3D

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

  • Tarkkuustrimmeri

  • Jet Clean -järjestelmä

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

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Arviot

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4.4

5:stä

237

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

23/03/2018

Sverige

Sverige

rena drömmen att använda, tyst, lätt & lättanvänd, dyr.

Apparaten är väldigt tyst, lätt & lättanvänd. snäll mot huden & rakar fantastiskt, lätt att tvätta och rensa. Dyr men ... jag köpte.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

03/02/2016

Sverige

Sverige

Grymt bra maskin!

Rakar lika bra som modem flerblads hyvel & är väldigt snäll mot huden, så eftersom jag har känslig hud så är denna maskinen rena drömmen att använda. Den är också väldigt tyst, lätt & lättanvänd.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

25/09/2014

Sverige

Sverige

Mycket bra rakapparat med utmärkt rakning

Detta blir min tredje Philishave och första med GyroFlex-funktionen, vilket faktiskt fungerar. Rakapparaten sitter bekvämt i handen medan den naturligt följer ansiktskonturerna. Den ger en nära och behaglig rakning (tack vare UltraTrack-rakhuvudena) som ger ett utmärkt resultat utan hudirritation. Den medföljande laddstationen är mycket praktiskt och framför allt snygg. Aquatec funktionen gör att du även kan raka under vatten. Prissättningen är lite högre, men den känns som en premiumprodukt och känns som en fullt rimlig investering då jag använt mina tidigare Philishaves under mer än 10 år var. Så slår man ut priset över år så är den ett riktigt kap. Rekommenderas varmt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 