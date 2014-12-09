Dopo vari anni di abbandono del rasoio elettrico perché non riusciva ad esegue una rasatura confortevole ed al passaggio della classica lametta ho deciso di acquistare questo prodotto e devo dire la verità che ne sono rimasto piacevolmente colpito. Prima di tutto la rasatura sin dal primo momento è stata decisamente ottima, sia con peli corti sia con peli più lunghi (portavo il pizzetto) al pari della lametta con in più la totale assenza di dolori o pizzicorii nel taglio dei peli più lunghi (cosa che succedeva spesso con la lametta). Il processo di rasatura dura al massimo 2 minuti (mi rado a secco), il riscaldamento delle lame si percepisce appena se si insiste su una singola zona ed in più non ho mai avuto problemi di arrossamenti della pelle che solitamente è molto sensibile (non si sono verificati neanche la prima volta di utilizzo). La possibilità di utilizzare anche il regolabarba nello stesso corpo da un'ulteriore vantaggio in quanto anche in viaggio non si devono portare dietro due apparecchi. La basetta per la pulizia è a dir poco fantastica e la mattina ritrovo sempre il rasoio carico e pulito come il primo giorno. Unico neo negativo è che nel pacchetto viene dato solamente un cavo per la ricarica del rasoio ma ci sono due basi, quella standard e quella per la pulizia, per cui nel mio caso, avendo la basetta della puliza sempre attaccata ed alimentata fissa nel bagno nel caso di viaggi lunghi con la necessità di ricarica in viaggio devo "smontare" l'alimentazione per poter utilizzare la basetta da viaggio.