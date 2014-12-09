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Täydellinen parranajo
Toistaiseksi monipuolisin Philips SensoTouch 3D RQ1295CC -parranajokoneemme tarjoaa täydellisen parranajokokemuksen. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan vain muutamalla vedolla.
UltraTrack ja GyroFlex 3D
1 h latauksella 60 min käyttöaikaa
Jet Clean -järjestelmä
Jet Clean+ -järjestelmä puhdistaa ja voitelee terät ja lataa akun joka käytön jälkeen. Järjestelmässä on 3 puhdistusasetusta: automaattinen normaalikäyttöön, säästöasetus (virrankulutus 40 % pienempi) ja perusteellinen kattavaan puhdistukseen.
GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.
Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.
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4.4
5:stä
33
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
niccolo
09/12/2014
Italia
E' all'altezza dell'aspettativa.
Buon prodotto, riesce bene a radere anche le zone più difficili.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Rik69
09/10/2014
Italia
Davvero niente male!!
Dopo anni di uso di un altro eccellente rasoio philips a tre testine, ancora perfettamente funzionante, ho deciso di prendere questo (più per sfizio che per necessità). Vantaggi rispetto all'altro: rade meglio, irrita meno, ha il sistema di pulizia che funziona davvero (ed è anche divertente "prendersi cura" del rasoio", in un certo senso.. Sale, scende, fa la schiuma... una figata!! ahah#. Lascia la pelle davvero liscia anche passando la mano in contropelo!! Svantaggi: a parte che costa un botto, nonostante ora si trova a molto meno del prezzo qui esposto, direi che rispetto al vecchio rasoio ha la batteria che dura abbastanza di meno! è più che sufficiente, per carità, ma a fronte di un rasoio che mi durava un mese, questo dopo sole due settimane va ricaricato. Vero che il jetclean mentre lo pulisce pure lo ricarica... e quindi alla fine non è un problema, però ci si aspetta sempre di più, no? Altro difetto è che senza la base o il jetclean NON SI PUO' CARICARE! L'attacco di ricarica NON è il classico spinotto philips, ma è più piccolo. Perché? Non me lo so spiegare. Questo comporta una maggior scomodità in viaggio: devi portarti dietro anche la base di supporto #per viaggi più lunghi di 15 gg... quando servirà ricaricare#. Leggerissima e pieghevole, per carità. Ricapitolando: OTTIMO RASOIO!!! Fare la barba è davvero una goduria, che ti fa alzare al mattino con maggior piacere #è vero!! non è un'esagerazione# Il sistema di pulizia può essere anche superfluo e quindi si può spendere molto meno per avere tutto sommato la stessa cosa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
James31
05/10/2014
España
Awesome
Beautiful and works very well, Jet Clean system is fantastic.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.