2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ12/40
Entistä paremmat tulokset
Vaihda ajopäät joka toinen vuosi, jotta Philips-parranajokoneen ajotulos on aina paras mahdollinen.
Sähköparranajokoneen kitkaa vähentävä SkinGlide-ajopinta liukuu pehmeästi iholla ja takaa tarkan ajotuloksen helposti.
Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.
Sähköparranajokoneen Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Parranajogeelin tai partavaahdon käyttäminen lisää miellyttävää tuntemusta iholla.
2.8
5:stä
336
Arviot
Pyykkäri
04/02/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parranajon jälki on erinomainen.
Perheen miehet sanovat suorastaan nauttivansa parranajosta uudet terät saatuaan :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud
Phille9000
21/04/2017
Sverige
Den bästa för max 1 år.
Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud