Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Sähköparranajokoneen Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Parranajogeelin tai partavaahdon käyttäminen lisää miellyttävää tuntemusta iholla.