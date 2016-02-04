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Tuotanto lopetettu

SensoTouch 3DAjopää

RQ12/40

2.8

| (336) Arviot

Entistä paremmat tulokset

Vaihda ajopäät joka toinen vuosi, jotta Philips-parranajokoneen ajotulos on aina paras mahdollinen.

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Entistä paremmat tulokset

Kitkaa vähentävä SkinGlide minimoi ihoärsytyksen

Kitkaa vähentävä SkinGlide minimoi ihoärsytyksen

Sähköparranajokoneen kitkaa vähentävä SkinGlide-ajopinta liukuu pehmeästi iholla ja takaa tarkan ajotuloksen helposti.

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa

Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.

Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Sähköparranajokoneen Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Parranajogeelin tai partavaahdon käyttäminen lisää miellyttävää tuntemusta iholla.

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Arviot

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2.8

5:stä

336

Arviot

04/02/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parranajon jälki on erinomainen.

Perheen miehet sanovat suorastaan nauttivansa parranajosta uudet terät saatuaan :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud

21/04/2017

Sverige

Sverige

Den bästa för max 1 år.

Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud

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