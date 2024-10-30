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  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
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  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
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  • Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin

Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

S3231/52

4.2
| (2047) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ajotulos entistä miellyttävämmin
Philips Shaver Series 3000 tekee parranajosta mukavaa. Sen 5D Pivot & Flex -ajopäät, PowerCut-teräjärjestelmä ja märkä- tai kuiva-ajotoiminto takaavat siistin tuloksen miellyttävästi.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

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  • 5D Pivot & Flex -ajopäät

  • PowerCut-terät

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

Myötäilee kasvon muotoja ja takaa miellyttävän parranajon

Myötäilee kasvon muotoja ja takaa miellyttävän parranajon

Philips 3000 -parranajokoneen viisisuuntainen ajopää myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja, ja jokainen partakarva leikkautuu aivan ihon pinnalta. Näin lopputuloksesta tulee sileä ja tasainen.

Liukuu iholla vaivattomasti ja takaa tasaisen lopputuloksen

Liukuu iholla vaivattomasti ja takaa tasaisen lopputuloksen

Philips-parranajokoneella saat siistin ja miellyttävän ajotuloksen. Koneen 27 PowerCut-terää leikkaavat partakarvat aivan ihon pinnalta, jolloin lopputulos on aina sileä ja tasainen. 

Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo

Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo

Valitse oman mieltymyksesi mukaan kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon tai parranajogeelin kanssa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

2047

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

30/10/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä partakone USB latauksella

Hyvä perinteinen partakone, jonka voi myös pestä vedellä. USB lataus on myös fiksu asia nykpäivänä, vielä jos partakoneen liitin olisi sellainen standardi liitin, joka löytyy joka kodista. Kone on mielestäni erittäin miellyttävä ja ajaa hyvin partani. Mielestäni hyvä ostos.

Edut

Vesi pesu ja USB lataus

Haitat

Ei standardi USB liitin partakoneen päässä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000 Series S3144/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000 Series S3144/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

28/10/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen

Erinomainen leikkuujälki. Tämä laite ei nyki parransänkeä niinkuin ”halvat kopiomerkit” joissa myös pyöröterät. Laadustaan Philipsin parranajokoneet on aina tunnettu.

Edut

Erinomainen hinta/laatusuhde ja erinomainen leikkuujälki.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

09/08/2022

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen parranajo

Leikkaa tosi hyvin ja tasaisesti. Ei mitään valittamista. Edellinen koneeni oli (tai on edelleen varalla) Philips HQ7140, johon olen jo kertaalleen vaihtanut akun. Olen hyvin tyytyväinen Philips-koneisiini.

Edut

Hyvä laatu

Haitat

—-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 