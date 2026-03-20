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Shaver series 3000Ajopäät

SH30/50

4
| (51) Arviot
Päivitä parranajokoneesi
Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä. Yhteensopiva Series 3000- ja Series 1000 -parranajokoneiden kanssa.
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Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Sähköparranajokone

S1141/00

Shaver 1000 Series

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S1142/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Sähkökäyttöinen parranajokone

S1142/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3143/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3145/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3241/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3243/12

Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

Päivitä parranajokoneesi

  • ComfortCut-terät

  • S3000 (S3xxx)

  • S1000 (S1xxx)

  • Star Wars -parranajokone SW37xx

1000- ja 3000-parranajokonesarjan vaihtoterät

1000- ja 3000-parranajokonesarjan vaihtoterät

SH30-vaihtoterät (3 kpl) ovat yhteensopivia parranajokonesarjojen 3000 (S3xxx) ja 1000 (S1xxx) sekä Star Wars -parranajokoneen SW3700 kanssa.

Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa

Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa

Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus. Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on aika vaihtaa ajopää.

Helposti vaihdettavat ajopäät

Helposti vaihdettavat ajopäät

1. Avaa parranajokone painamalla vapautuspainiketta. 2. Irrota pidike kääntämällä lukitsinta vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta niiden paikalle huolellisesti uudet varmistaen, että terät ovat tarkasti kohdallaan. 4. Aseta pidike takaisin paikalleen ja kiristä se kääntämällä lukitsinta myötäpäivään. 5. Parranajokoneesta kuuluu napsahdus, kun ajopäät lukittuvat oikein paikalleen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

51

Arviot

20/03/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Edut

Ease of use, close shave

Haitat

None to date

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

S3000 (S3xxx)

An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .

Edut

good

Haitat

nil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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