2 vuoden takuu
SH30/50
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
S3243/12
ComfortCut-terät
S3000 (S3xxx)
S1000 (S1xxx)
Star Wars -parranajokone SW37xx
SH30-vaihtoterät (3 kpl) ovat yhteensopivia parranajokonesarjojen 3000 (S3xxx) ja 1000 (S1xxx) sekä Star Wars -parranajokoneen SW3700 kanssa.
Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus. Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on aika vaihtaa ajopää.
1. Avaa parranajokone painamalla vapautuspainiketta. 2. Irrota pidike kääntämällä lukitsinta vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta niiden paikalle huolellisesti uudet varmistaen, että terät ovat tarkasti kohdallaan. 4. Aseta pidike takaisin paikalleen ja kiristä se kääntämällä lukitsinta myötäpäivään. 5. Parranajokoneesta kuuluu napsahdus, kun ajopäät lukittuvat oikein paikalleen.
4.0
5:stä
51
Arviot
Per Norberg
20/03/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Edut
Ease of use, close shave
Haitat
None to date
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Icelandzebra
06/04/2020
United Kingdom
S3000 (S3xxx)
An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .
Edut
good
Haitat
nil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads