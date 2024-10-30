Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle

Philips Shaver 3000 Series -sarjan sähköparranajokone soveltuu märkä- ja kuiva-ajoon ja tarjoaa tarkan ja miellyttävän ajotuloksen herkällekin iholle. 5D Pivot & Flex -ajopäät, 27 itseteroittuvaa PowerCut-terää sekä kuiva- ja märkäajoon soveltuvat ominaisuudet takaavat, että lopputulos on aina erinomainen ja luotettava.