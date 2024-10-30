2 vuoden takuu
Tätä tuotetta
Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
74,99 €
Shaver series 3000
Ajopäät
27,99 €
74,99 €
74,99 €
5D Pivot & Flex -ajopäät
PowerCut-terät
Märkä- ja kuiva-ajo
Ruostumaton parranajojärjestelmä
Ajopää joustaa ja kääntyy viiteen suuntaan, myötäilee kasvojesi muotoja ja leikkaa karvat aivan ihon pinnalta. Näin saat tarkan ja miellyttävän ajotuloksen, herkällekin iholle.
Parranajokoneen 27 itseteroittuvaa terää leikkaavat karvat aivan ihon pinnalta, joten lopputulos on aina sileä ja tasainen. Itseteroittuvat terämme pysyvät uudenveroisina kaksi vuotta.
Valitse kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkä-ajo partavaahdon tai parranajogeelin kanssa, myös suihkussa.
4.2
5:stä
2047
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
JaanMarkus
30/10/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä partakone USB latauksella
Hyvä perinteinen partakone, jonka voi myös pestä vedellä. USB lataus on myös fiksu asia nykpäivänä, vielä jos partakoneen liitin olisi sellainen standardi liitin, joka löytyy joka kodista. Kone on mielestäni erittäin miellyttävä ja ajaa hyvin partani. Mielestäni hyvä ostos.
Edut
Vesi pesu ja USB lataus
Haitat
Ei standardi USB liitin partakoneen päässä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000 Series S3144/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000 Series S3144/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
28/10/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erinomainen
Erinomainen leikkuujälki. Tämä laite ei nyki parransänkeä niinkuin ”halvat kopiomerkit” joissa myös pyöröterät. Laadustaan Philipsin parranajokoneet on aina tunnettu.
Edut
Erinomainen hinta/laatusuhde ja erinomainen leikkuujälki.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000
Junamis48
09/08/2022
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erinomainen parranajo
Leikkaa tosi hyvin ja tasaisesti. Ei mitään valittamista. Edellinen koneeni oli (tai on edelleen varalla) Philips HQ7140, johon olen jo kertaalleen vaihtanut akun. Olen hyvin tyytyväinen Philips-koneisiini.
Edut
Hyvä laatu
Haitat
—-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.