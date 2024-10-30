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  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
  • Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle

Shaver 3000 SeriesSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S3243/12

4.2
| (2047) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle
Philips Shaver 3000 Series -sarjan sähköparranajokone soveltuu märkä- ja kuiva-ajoon ja tarjoaa tarkan ja miellyttävän ajotuloksen herkällekin iholle. 5D Pivot & Flex -ajopäät, 27 itseteroittuvaa PowerCut-terää sekä kuiva- ja märkäajoon soveltuvat ominaisuudet takaavat, että lopputulos on aina erinomainen ja luotettava.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

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Tätä tuotetta

Shaver 3000 Series Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver 3000 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

84,99 €

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
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84,99 €

84,99 €

SkinProtect-tekniikka

Tarkka ja miellyttävä ajotulos, herkällekin iholle

  • 5D Pivot & Flex -ajopäät

  • PowerCut-terät

  • Ruostumaton parranajojärjestelmä

  • Märkä- ja kuiva-ajo

5D Pivot & Flex -ajopäät myötäilevät jokaista muotoa

5D Pivot & Flex -ajopäät myötäilevät jokaista muotoa

Ajopää joustaa ja kääntyy viiteen suuntaan, myötäilee kasvojesi muotoja ja leikkaa karvat aivan ihon pinnalta. Näin saat tarkan ja miellyttävän ajotuloksen, herkällekin iholle.

PowerCut-terät tasaiseen ja tarkkaan parranajoon

PowerCut-terät tasaiseen ja tarkkaan parranajoon

Parranajokoneen 27 itseteroittuvaa terää leikkaavat karvat aivan ihon pinnalta, joten lopputulos on aina sileä ja tasainen. Itseteroittuvat terämme pysyvät uudenveroisina kaksi vuotta.

Märkä- ja kuiva-ajoon pesualtaan äärellä tai suihkussa

Märkä- ja kuiva-ajoon pesualtaan äärellä tai suihkussa

Valitse kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkä-ajo partavaahdon tai parranajogeelin kanssa, myös suihkussa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

2047

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

30/10/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä partakone USB latauksella

Hyvä perinteinen partakone, jonka voi myös pestä vedellä. USB lataus on myös fiksu asia nykpäivänä, vielä jos partakoneen liitin olisi sellainen standardi liitin, joka löytyy joka kodista. Kone on mielestäni erittäin miellyttävä ja ajaa hyvin partani. Mielestäni hyvä ostos.

Edut

Vesi pesu ja USB lataus

Haitat

Ei standardi USB liitin partakoneen päässä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000 Series S3144/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000 Series S3144/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

28/10/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen

Erinomainen leikkuujälki. Tämä laite ei nyki parransänkeä niinkuin ”halvat kopiomerkit” joissa myös pyöröterät. Laadustaan Philipsin parranajokoneet on aina tunnettu.

Edut

Erinomainen hinta/laatusuhde ja erinomainen leikkuujälki.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

09/08/2022

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen parranajo

Leikkaa tosi hyvin ja tasaisesti. Ei mitään valittamista. Edellinen koneeni oli (tai on edelleen varalla) Philips HQ7140, johon olen jo kertaalleen vaihtanut akun. Olen hyvin tyytyväinen Philips-koneisiini.

Edut

Hyvä laatu

Haitat

—-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3231/52 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 3000

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 