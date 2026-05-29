2 vuoden takuu
S1142/00
Tätä tuotetta
Shaver 1000 Series
Sähkökäyttöinen parranajokone
44,99 €
Shaver series 3000
Ajopäät
27,99 €
44,99 €
44,99 €
PowerCut-terät
4D Flex -ajopäät
Avaus yhdellä painikkeella
Parranajokoneen 27 itseteroittuvaa terää leikkaavat karvat aivan ihon pinnalta, joten lopputulos on aina sileä ja tasainen. Itseteroittuvat terämme pysyvät uudenveroisina kaksi vuotta.
Ajopäät joustavat neljään suuntaan ja myötäilevät ihoa tasaisesti, mikä suojelee ihoasi naarmuilta ja haavoilta.
Ajopään saa auki yhdellä painalluksella vedellä huuhtelua varten.
4.0
5:stä
1058
Arviot
makehuugo
29/05/2026
Suomi
13-vuoden upgrade
Käytin Philips PT723-parranajokonetta 13 vuotta! Nyt oli aika päivittää uudempaan sukupolveen! Innolla odotan ensimmäistä parranajoa ja Philipsin taattu laatu kyllä miellyttää.
Edut
Philips-ekosysteemi
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3051/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Date of Use 2026-05-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3051/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Date of Use 2026-05-29
JaanMarkus
29/08/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Arjen helpottaja
Vaihdoin ensin toisen partakoneen ja ostin vielä toisen 3000 sarjaisen. On toimiva miellyttävä partakone, jonka voi pestä vedellä. Leikkaa hyvin ja käy niin päivittäiseen kuin satunnaiseen käyttöön.
Edut
Fiksu laite ja itsellä vain hyviä kokemuksia
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3003/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3003/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Vikingmies74
26/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä partakone
Ensimmäinen sähkö partakone. Olen todella tyytyväinen .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3002/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3002/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.