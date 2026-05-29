Shaver 1000 Series

Laite on toiminut todella hyvin! Akku kestää monta viikkoa ja parran leikkaus sujuu mukavasti ja sileästi ilman karvojen repimistä. Iho tuntuu siistiltä ja sileältä leikkauksen jälkeen. Suosittelen tätä partakonetta kaikille, jotka ovat kyllästyneet koneisiin, jotka repivät partakarvoja.