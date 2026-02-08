Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Tehokas ja hellävarainen: Philips-parranajokoneen 45 itseteroittuvaa SteelPrecision-terää tekevät jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa. Yksi veto leikkaa enemmän partakarvoja** ja ajotulos on siisti ja miellyttävä.