Säädettävä parranmuotoilulisäosa parranajokoneeseen Tämä ohjauskampa on lisäosa Philips-parranajokoneisiin tarkoitettuun parranmuotoilulaitteeseen. Ohjauskampa sopii vain parranmuotoilulaitteisiin, joissa on Philips-logo metallipohjalla. Jos logo on muovisella pohjalla, ohjauskampa ei ole yhteensopiva.