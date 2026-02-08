TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle

Tuotanto lopetettu

Shaver series 5000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5586/66

4.3
| (3606) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
Philipsin Series 5000 tarjoaa tehokkaan parranajon, sillä se leikkaa enemmän karvoja yhdellä vedolla.* SkinIQ-tekniikkaa sisältävä partakone tunnistaa karvojen tiheyden ja mukautuu siihen, joten se on hellävarainen iholle.
Näytä kaikki edut
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tehokas parranajo, hellävarainen iholle

  • SteelPrecision-terät

  • PowerAdapt-tunnistin

  • Joustavat 360-D-ajopäät

  • Kiinteä nouseva rajain

Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Tehokas ja hellävarainen: Philips-parranajokoneen 45 itseteroittuvaa SteelPrecision-terää tekevät jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa. Yksi veto leikkaa enemmän partakarvoja** ja ajotulos on siisti ja miellyttävä.

Tehokas parranajokone kesyttää parrat

Tehokas parranajokone kesyttää parrat

Sähkökäyttöisen parranajokoneen älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa. Tekniikka säätää leikkaustehon automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja hellävaraista.

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Kasvojen muotoja myötäilevän sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360 astetta kiertyvät ajopäät takaavat tarkan ja mukavan ajotuloksen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

3606

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

08/02/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Täydellinen jokapäiväiseen käyttöön. Akun kestävyys erinomainen. Muotoutuu kasvoihin hyvin ja leikkaa helposti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

29/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Paras partanone tähän mennessä. Ei ärsytä ihoa

Tekee loistavaa jälkeä ja ihoystävällinen. En ostaisi enää muuta merkkiä

Edut

Loisrava tuote

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

30/03/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hiljainen

Todella hiljainen käyntiääni. Ajaa tarkasti ja pesuasema hoitaa terät.

Edut

Huippulaite

Haitat

Ei mitään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5880/50 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5880/50 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Testiverrokki Philips Series 3000.

  2. Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen