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  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
  • Tehokas parranajo, hellävarainen iholle

Shaver Series 5000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5898/35

4.3
| (3606) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas parranajo, hellävarainen iholle
Philipsin Series 5000 tarjoaa tehokkaan parranajon, sillä se leikkaa enemmän karvoja yhdellä vedolla.* SkinIQ-tekniikkaa sisältävä partakone tunnistaa karvojen tiheyden ja mukautuu siihen, joten se on hellävarainen iholle.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

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Tätä tuotetta

Shaver Series 5000 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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129,99 €

129,99 €

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tehokas parranajo, hellävarainen iholle

  • SteelPrecision-terät

  • PowerAdapt-tunnistin

  • Joustavat 360-D-ajopäät

  • Kiinteä nouseva rajain

  • 7 vuotta (moottori) ja akulle elinikäinen

Tehoa joka vedolla

Tehoa joka vedolla

SteelPrecision-terät yltävät jopa 90 000 leikkausliikkeeseen minuutissa, joten ne leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla.* Laitteen 45 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Mukautuu parran muotoon ja tekee parranajosta vaivatonta

Mukautuu parran muotoon ja tekee parranajosta vaivatonta

Älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 250 kertaa sekunnissa. Tekniikka säätää leikkaustehon automaattisesti, jotta parranajo olisi vaivatonta ja hellävaraista.

Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja

Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja

Joustavat terät kääntyvät täydet 360 astetta ja myötäilevät kasvojen muotoja. Optimaalinen ihokosketus tekee parranajosta tarkkaa ja miellyttävää.

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Arviot

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4.3

5:stä

3606

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

08/02/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Täydellinen jokapäiväiseen käyttöön. Akun kestävyys erinomainen. Muotoutuu kasvoihin hyvin ja leikkaa helposti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

29/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Paras partanone tähän mennessä. Ei ärsytä ihoa

Tekee loistavaa jälkeä ja ihoystävällinen. En ostaisi enää muuta merkkiä

Edut

Loisrava tuote

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

30/03/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hiljainen

Todella hiljainen käyntiääni. Ajaa tarkasti ja pesuasema hoitaa terät.

Edut

Huippulaite

Haitat

Ei mitään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5880/50 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5880/50 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Testiverrokki Philips Series 3000.