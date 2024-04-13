2 vuoden takuu
SH71/50
S591/05
S595/05
S5880/50
S5884/35
S5884/38
S5885/25
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
SteelPrecision-terät
Sopii kaikkiin S7000 -malleihin
Sopii kulmikkaaseen S5000-malliin
Ei sovi vanhempiin S5000-malleihin
SH71-vaihtoterät ovat yhteensopivat Series 7000 (S7xxx) - ja kulmikkaasti muotoiltujen Series 5000 (S5xxx) -mallien kanssa. Ne eivät ole yhteensopivat Series 5000 (S5xxx) -parranajokoneiden kanssa, joissa käytetään SH50 -vaihtoteriä.
SteelPrecision-terät yltävät jopa 90 000 leikkausliikkeeseen minuutissa, joten ne leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla.* Laitteen 45 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.
1. Paina vapautuspainiketta ja irrota ajopään pidike. 2. Irrota kiinnitysrenkaat kääntämällä niitä vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta uudet niiden tilalle. Huolehdi, että lovet asettuvat kunnolla ulokkeisiin. 4. Aseta kiinnitysrenkaat takaisin ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. 5. Aseta ajopään pidike takaisin.
3.6
5:stä
77
Arviot
13/04/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great Service and Superb Products
Great customer service and excellent product thanks
Edut
Easy Clean and easy fir
Haitat
Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Jakin
21/03/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Delivered quickly - quality of blades: first-rate
Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Johnny be good
08/07/2023
United Kingdom
This product worked well
I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well
Edut
Works well
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Testiverrokki Philips Series 3000.