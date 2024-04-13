TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Päivitä parranajokoneesi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Päivitä parranajokoneesi
  • Päivitä parranajokoneesi

Shaver series 7000, 5000Vaihtoajopäät

SH71/50

3.6
| (77) Arviot
Päivitä parranajokoneesi
Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S591/05

Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S595/05

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5880/50

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5884/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5884/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5885/25

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5885/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5887/13

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5887/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5887/69

Vaihda ajopäät 2 vuoden välein, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä

Päivitä parranajokoneesi

  • SteelPrecision-terät

  • Sopii kaikkiin S7000 -malleihin

  • Sopii kulmikkaaseen S5000-malliin

  • Ei sovi vanhempiin S5000-malleihin

Yhteensopiva kaikkien S7xxx- ja kulmikkaasti muotoiltujen S5xxx-mallien kanssa.

Yhteensopiva kaikkien S7xxx- ja kulmikkaasti muotoiltujen S5xxx-mallien kanssa.

SH71-vaihtoterät ovat yhteensopivat Series 7000 (S7xxx) - ja kulmikkaasti muotoiltujen Series 5000 (S5xxx) -mallien kanssa. Ne eivät ole yhteensopivat Series 5000 (S5xxx) -parranajokoneiden kanssa, joissa käytetään  SH50 -vaihtoteriä.

Tehoa joka vedolla

Tehoa joka vedolla

SteelPrecision-terät yltävät jopa 90 000 leikkausliikkeeseen minuutissa, joten ne leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla.* Laitteen 45 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Nollaa parranajokone helposti

Nollaa parranajokone helposti

1. Paina vapautuspainiketta ja irrota ajopään pidike. 2. Irrota kiinnitysrenkaat kääntämällä niitä vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta uudet niiden tilalle. Huolehdi, että lovet asettuvat kunnolla ulokkeisiin. 4. Aseta kiinnitysrenkaat takaisin ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. 5. Aseta ajopään pidike takaisin.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.6

5:stä

77

Arviot

13/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great Service and Superb Products

Great customer service and excellent product thanks

Edut

Easy Clean and easy fir

Haitat

Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

21/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Delivered quickly - quality of blades: first-rate

Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

08/07/2023

United Kingdom

United Kingdom

This product worked well

I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well

Edut

Works well

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testiverrokki Philips Series 3000.