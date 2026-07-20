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Philips Shaver 500 SeriesSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S595/05

4.2
| (18) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ajotulos
Kompaktisti muotoiltu Philips 500 Series on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa karvanpoistoa myös matkoilla. Mukaan otettava laite varmistaa hyvännäköisen ja mukavan tuntuisen lopputuloksen missä tahansa oletkin.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

mukaan myös matkalle

Tarkka ajotulos

  • SteelPrecision-terät

  • Lift & Cut -kaksivaihetekniikka

  • Joustavat 3D-ajopäät

  • Tehokas moottori

Tarkka ajotulos, myös liikkeellä ollessasi

Tarkka ajotulos, myös liikkeellä ollessasi

Ainutlaatuinen pyörivä Lift & Cut -parranajojärjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja ajaa karvat tarkasti – ihoa vahingoittamatta.

Tehokkuutta joka suunnasta

Tehokkuutta joka suunnasta

360 astetta pyörivät SteelPrecision-terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 3 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, joten ajaminen sujuu nopeasti missä ja milloin tahansa.

Tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen mukautumalla kasvojen muotoihin

Tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen mukautumalla kasvojen muotoihin

Joustavat, ihoärsytystä ehkäisevät 3D-ajopäät tarjoavat ihanteellisen ihokontaktin liukumalla kolmeen suuntaan, mikä takaa miellyttävän ajokokemuksen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

18

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

20/07/2026

Nederland

Nederland

Klein maar fijn!

Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.

Edut

Klein, handzaam, stil

Haitat

Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

12/06/2026

Nederland

Nederland

Top scheerapparaat!

Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!

Arvioitu tuote: Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

Arvioitu tuote: Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

26/05/2026

Nederland

Nederland

Erg fijn product!

Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.

Arvioitu tuote: Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

Arvioitu tuote: Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 