Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Tarkka ajotulos Tarkka ajotulos Tarkka ajotulos

      Philips Shaver 500 Series Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot
      2 Palkinnot

      Tarkka ajotulos

      Kompaktisti muotoiltu Philips 500 Series on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa karvanpoistoa myös matkoilla. Mukaan otettava laite varmistaa hyvännäköisen ja mukavan tuntuisen lopputuloksen missä tahansa oletkin.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Parranajokoneet matkakäyttöön

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      - {discount-value}

      yhteensä

      recurring payment

      Tarkka ajotulos

      mukaan myös matkalle

      • SteelPrecision-terät
      • Lift & Cut -kaksivaihetekniikka
      • Joustavat 3D-ajopäät
      • Kompakti muotoilu
      Tarkka ajotulos, myös liikkeellä ollessasi

      Ainutlaatuinen pyörivä Lift & Cut -parranajojärjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja ajaa karvat tarkasti – ihoa vahingoittamatta.

      Tehokkuutta joka suunnasta

      360 astetta pyörivät SteelPrecision-terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 3 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, joten ajaminen sujuu nopeasti missä ja milloin tahansa.

      Tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen mukautumalla kasvojen muotoihin

      Joustavat, ihoärsytystä ehkäisevät 3D-ajopäät tarjoavat ihanteellisen ihokontaktin liukumalla kolmeen suuntaan, mikä takaa miellyttävän ajokokemuksen.

      Kompakti muotoilu

      Parranajokoneen kompakti koko yhdistettynä tyylikkääseen ja trendikkääseen ulkonäköön varmistaa, että erotut tyylillä, minne ikinä menetkin.

      Tehokas mutta hiljainen

      Vahva ja tehokas magneettimoottori mahdollistaa jopa paksun parran ajamisen ja takaa sileän ja tarkan lopputuloksen myös liikkeellä ollessasi.

      Ruostumaton teräs kunnioittaa ihoa

      Parranajokoneemme terät on valmistettu eurooppalaisesta hypoallergeenisesta teräksestä, joka on korroosionkestävää, ihoystävällistä ja estää epäpuhtauksien tarttumisen teriin.

      Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo

      Valitsetpa sitten miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon geelin tai vaahdon kera, parranajokoneemme mukautuu tarpeisiisi. IPX7-luokan vedenkestävyyden ansiosta sen voi puhdistaa vaivattomasti juoksevan veden alla.

      Tehokas litiumioniakku

      Koe tehokkaan litiumioniakun tarjoama kätevyys: yhden tunnin latauksella käyttöaikaa jopa 40 minuutiksi. Pikaisen parranajon tarpeessa? Jo 5 minuutin latauksella saat tarpeeksi virtaa koko parranajoon.

      Kuljetuskotelo parranajokoneen suojaamiseen ja säilyttämiseen

      Varmista, että parranajokoneesi pysyy turvassa, minne ikinä menetkin. Tämä tyylikäs kuljetuskotelo on enemmän kuin pelkkä suojavaruste.

      Matkusta levollisin mielin

      Magneettinen suojus pitää ajopään puhtaana ja matkalukon ansiosta parranajokone ei käynnisty vahingossa, joten voit nauttia matkastasi huoletta.

      Kestävä

      Philips-parranajokoneet on valmistettu tarkkuutta ja kestävyyttä silmällä pitäen, mikä takaa pitkäaikaisen suorituskyvyn. Parranajokoneemme käyvät läpi tarkat testit, joilla varmistetaan yhdenmukainen ja kestävä suorituskyky. Nauti parranajokoneesta, joka on tehty kestämään.

      Kätevä lataus

      Philips ottaa kestävän kehityksen huomioon tuotteiden kaikissa kehitysvaiheissa. Pyrimme vähentämään jätteen kertymistä rajoittamalla markkinoille tuomiemme USB-sovittimien määrää. Jos tarvitset sovitinta, sopivan tuotteen voi tilata seuraavasta verkko-osoitteesta: www.philips.com/support

      Tekniset tiedot

      • Lisätarvikkeet

        Matkustus ja säilytys
        Säilytyspussi

      • Virta

        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Käyttöaika
        40 minuuttia
        Lataaminen
        • Latautuu täyteen 1 tunnissa
        • 5 minuutin pikalataus
        Automaattinen jännite
        5 V

      • Muotoilu

        Kahva
        Ergonominen varsi ja kahva
        Väri
        Metallimusta

      • Huolto

        Takuu
        2 vuotta
        Vaihtoterä
        Vaihda kahden vuoden välein SH71-malliin

      • Ajoteho

        Ajojärjestelmä
        • SteelPrecision-terät
        • Lift & Cut -kaksivaihetekniikka
        Myötäilee muotoja
        Joustavat 3D-ajopäät

      • Helppokäyttöinen

        Puhdistaminen
        Täysin pestävä
        Näyttö
        Akun tason ilmaisin
        Wet & Dry
        Kuivaan ja märkään käyttöön

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Palkinnot

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.