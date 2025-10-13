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Shaver Series 5000 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
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S5898/35
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Kaikki (12)
Mitä Philips-parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
AccessoriesPikapuhdistuskapseli
Shavers Puhdistusharja
USB-kaapeli
ShaverSäädettävä parranmuotoilulaite 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Nenäkarvatrimmeri
ShaversPuhdistuskapseli
Shaver Pussi
ShaversSuojus
Shaver series 7000, 5000Vaihtoajopäät
HQ87-USB-sovitin
Philips-parranajokone ei lataudu
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
Philips-parranajokone ei toimi
Philips-parranajokoneesta lähtee kova ääni
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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