2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SteelPrecision-terät
PowerAdapt-tunnistin
Joustavat 360-D-ajopäät
Kiinteä nouseva rajain
Tehokas ja hellävarainen: Philips-parranajokoneen 45 itseteroittuvaa SteelPrecision-terää tekevät jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa. Yksi veto leikkaa enemmän partakarvoja** ja ajotulos on siisti ja miellyttävä.
Sähkökäyttöisen parranajokoneen älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa. Tekniikka säätää leikkaustehon automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja hellävaraista.
Kasvojen muotoja myötäilevän sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360 astetta kiertyvät ajopäät takaavat tarkan ja mukavan ajotuloksen.
4.3
5:stä
3606
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
FlyingEagle21
08/02/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Täydellinen jokapäiväiseen käyttöön. Akun kestävyys erinomainen. Muotoutuu kasvoihin hyvin ja leikkaa helposti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
AaPee45
29/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Paras partanone tähän mennessä. Ei ärsytä ihoa
Tekee loistavaa jälkeä ja ihoystävällinen. En ostaisi enää muuta merkkiä
Edut
Loisrava tuote
Haitat
Ei ole
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5898/25 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Jyrki-boy
30/03/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hiljainen
Todella hiljainen käyntiääni. Ajaa tarkasti ja pesuasema hoitaa terät.
Edut
Huippulaite
Haitat
Ei mitään.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5880/50 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 5000 S5880/50 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Testiverrokki Philips Series 3000.